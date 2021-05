Simon Jordan et Trevor Sinclair s’affrontent sur le paiement de 2,3 millions de livres sterling de Richard Keogh par le comté de Derby à la suite du limogeage d’un accident de voiture

Simon Jordan et Trevor Sinclair étaient engagés dans un débat houleux sur talkSPORT tout en discutant des bénéfices lucratifs de Richard Keogh du comté de Derby.

L’équipe du championnat a été obligée de payer 2,3 millions de livres sterling à son ancien capitaine de club après que l’EFL ait soutenu Keogh dans sa réclamation pour rupture de contrat, jugeant qu’ils avaient eu tort de le renvoyer pour faute grave en 2019.

. – .

Keogh a gagné un salaire lucratif de l’ancien côté du comté de Derby

Keogh a vu son contrat annulé avec 21 mois pour courir dessus après avoir subi de graves blessures au genou lorsqu’une voiture conduite par Tom Lawrence s’est écrasée dans la voiture d’un autre coéquipier, Mason Bennett, avant de heurter un lampadaire.

Les joueurs avaient participé à une session de liaison d’équipe et Lawrence et Bennett ont plaidé coupables devant le tribunal pour conduite en état d’ébriété.

Le défenseur de la République d’Irlande a été licencié par les Rams lorsqu’il a décidé de ne pas accepter l’offre d’un salaire réduit pour le reste de son contrat de 1,3 million de livres sterling par an.

Keogh a poursuivi ses anciens employeurs pour le reste de son salaire de 24000 £ par semaine et a réussi, l’EFL ayant rejeté l’appel de Derby.

. – .

Keogh a été limogé en octobre 2019 avec une déclaration Derby faisant référence à une “ faute grave ”

L’agent de Keogh, Cos Toffis, s’est entretenu avec Jim White mercredi matin et a insisté sur le fait que son client n’était pas amer avec le club, et a déclaré qu’il n’y avait pas de gagnant du résultat.

«Dans des situations comme celle-ci, tout le monde est un perdant», a déclaré Toffis. «Ainsi, quels que soient les résultats à la fin ou les résultats, tout le monde perd quelque chose.»

«Absolument pas, des choses comme celle-ci se produisent dans la vie», a-t-il ajouté. «Il vous suffit de les traverser; Que cela vous plaise ou non.

«Vous vous retrouvez dans des situations négatives et, pendant ces phases de votre vie, vous devez les surmonter et ne pas être amer. Cela n’aurait aucun sens.

Sinclair et Jordan se sont ensuite affrontés en direct sur la situation, l’ancien milieu de terrain de Manchester City insistant sur le fait que justice avait été rendue et que Keogh méritait une récompense de Derby, qui, selon lui, avait tenté de “ intimider ” leur ancien skipper.

«C’est le bon choix, il mérite son salaire», a déclaré Sinclair. «Écoutez, des accidents arrivent.

. – .

Lawrence a écrasé sa voiture après une session de liaison avec ses coéquipiers et a été accusé d’alcool au volant

«Les deux pilotes auraient pu être sobres et auraient pu avoir un accident de toute façon. Le fait qu’il soit blessé …

«Écoutez, s’il était un atout pour Derby County et qu’il lui restait cinq, six ans à faire, ils n’auraient pas voulu le limoger.

«C’est parce qu’il arrivait à la fin de sa carrière et qu’ils pensaient qu’il accepterait un salaire réduit. Ils essayaient de l’intimider.

Cependant, l’ancien propriétaire du Crystal Palace, Jordan, a rétorqué et a insisté sur le fait qu’il n’aurait même pas offert au joueur un salaire réduit au moment de sa blessure.

“Je comprends le point de vue du joueur”, a déclaré Jordan. «J’ai un contrat et vous honorerez ce contrat.

SnapChat / Tom Huddlestone

Bennett a été filmé par ses coéquipiers en train de boire des pintes le jour de l’accident

«Il reste deux ans à mon contrat et, indépendamment de ce que j’ai fait, je me suis mis sur la voie d’une situation où je me suis blessé pendant 12 mois.

«Rien à voir avec le club, rien à voir avec le club qui ne me regarde pas, mais je me suis sorti de la ligne de tir, de pouvoir jouer pour un club qui m’a donné un contrat et est prêt à payer moi 1,2 million de livres sterling par an et je vais m’asseoir sur le dos et me réhabiliter parce que je me suis mis sur la voie d’un accident.

«Alors le club dit: ‘Eh bien, cela ne semble pas très juste. Nous ne vous avons pas mis dans cette position, vous n’auriez pas dû faire ça, vous n’auriez pas dû vous enivrer avec ces joueurs, cela n’aurait pas dû arriver et vous êtes le capitaine du club, vous avez un niveau beaucoup plus élevé de responsabilité que les jeunes joueurs.

“‘Il vous reste deux ans sur votre contrat, mais vous êtes toujours un atout valable pour nous, sinon nous ne vous aurions pas donné un contrat qui restait deux ans à vous payer 1,2 million de livres sterling par an dans le Championnat.

«Alors voilà, voilà ce que nous voulons Richard. Nous attendons de vous, étant donné que vous ne pouvez pas jouer pour ce club de football, de prendre une réduction de votre salaire alors que vous ne pouvez pas jouer pour ce club de football.

«L’équitabilité suggère que vous… ce n’est pas une blessure qui s’est produite pendant que vous êtes au travail, ce n’est pas une blessure qui s’est produite pendant que vous vous entraînez ou jouez pour ce club de football. Vous êtes sorti, vous vous êtes saoulé et vous avez eu un accident de voiture en tant que capitaine d’équipe qui aurait dû savoir donner un meilleur exemple à ces joueurs.

«Et vous vous êtes retiré de ce club de football et vous voulez que nous vous payions pour cela?

«Je l’aurais limogé! Je l’aurais limogé et ne lui ai rien donné, je ne lui aurais même pas donné un salaire réduit.

«J’aurais dit: ‘Vous avez jeté le discrédit sur le club et je vous limoge pour faute grave.’»

@talkSPORT

Jordan et Sinclair se sont affrontés à l’antenne concernant le traitement de Keogh par Derby

«Il ne conduisait pas Simon», a répliqué Sinclair. «Vous essayez de mettre le fardeau du blâme sur lui!»

«Il a pris une mauvaise décision en état d’ébriété. Son agent, qui parle en son nom, a déclaré que personne ne gagnait.

«Financièrement, le club essayait de s’en sortir, il n’a pas gagné. Il est toujours vidé de ce qui s’est passé.

Jordan a répondu: «Je comprends votre point de vue, mais en tant que joueur senior, il avait la responsabilité de ne pas permettre à ces joueurs de se saouler comme des mouffettes et de ne pas leur permettre de conduire une voiture.

«Pire encore, il les a laissés se saouler et a fait preuve de leadership, puis il est monté dans la voiture avec eux. Tu vas t’asseoir là et approuver ce Trev?

Il a ajouté: «Si j’étais le propriétaire du club, je le sortirais du cadre du club et je le ferais passer par le système juridique et je le ferais descendre jusqu’au niveau.

talkSPORT

L’ancien ailier de Man City a défendu Keogh pour avoir poursuivi l’intégralité de son contrat de deux ans

«Parce que c’est une décision injuste, c’est injuste pour Derby County et il ne devrait pas être payé son plein salaire pendant deux ans simplement parce que son contrat le prévoit. Cela ne devrait pas être juste.

«Je comprends également qu’un élément d’une taille unique ne convient pas à tous», a conclu Jordan.

«Parce qu’ils n’étaient pas le capitaine du club, ils n’avaient pas 32 ans. Mais ils sont également partiellement responsables de leurs propres actions et Derby les a traités d’une certaine manière.

«Maintenant, s’ils étaient absents pendant 12 mois, je me demande ce que Mel aurait fait. Si ces deux joueurs s’étaient blessés et étaient absents depuis 12 mois, je me demande si Mel aurait essayé la même chose avec ces gars-là.

«Le problème, c’est que la seule personne qui a été absente pendant 12 mois est le capitaine du club.»