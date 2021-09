Simon Jordan insiste sur le fait que ” les fans de Derby ont parfaitement le droit d’être en colère contre Mel Morris “, l’ancien propriétaire de Crystal Palace explique en quoi l’administration des Eagles était différente

Les fans de Derby ont parfaitement le droit d’être en colère contre Mel Morris, insistant sur le fait que le propriétaire des Rams “est l’architecte de sa propre chute”, a déclaré Simon Jordan.

Les problèmes du club de championnat sont allés de mal en pis ce week-end avec Morris les mettant sous administration.

Derby est actuellement 12e du championnat, mais en dehors du terrain, les choses ne semblent pas aussi bonnes

Ils sont confrontés à une déduction de points de 12 points, qui pourrait passer à 21, tandis que leurs difficultés financières ne montrent aucun signe de relâchement de si tôt.

Jordan sait ce que c’est que de mettre un club de football sous administration, Crystal Palace subissant le même sort en janvier 2010.

Cependant, l’animateur de talkSPORT a voulu préciser en quoi l’administration de Palace était différente de celle de Derby.

Réagissant à l’entrée de Derby dans l’administration, Jordan a déclaré à talkSPORT: «J’ai vu les nouvelles et cela m’a surpris, je ne m’attendais pas à ce que Mel les place dans l’administration.

Morris a acheté le club pour la première fois en mai 2014

« J’ai vécu ça. Je n’ai pas mis Palace sous administration, il m’a été enlevé. Je me suis battu jusqu’à mon dernier souffle et je me suis mis dans une situation où j’ai beaucoup compromis mes affaires personnelles dans une tentative désespérée d’éviter cette situation.

“Mel a pris cette décision, c’est une dynamique différente donc en partie c’est difficile pour moi d’avoir de l’empathie mais d’un autre côté je sais ce que c’est que d’être propriétaire.

“J’ai entendu son interview avec BBC Radio Derby, dans certaines parties j’avais de l’empathie mais avec d’autres je n’en ai pas.

« Mel est l’architecte de sa propre chute. Mel était assis en studio avec nous pour parler de la réévaluation des stades, et nous avons eu le problème et les défis que Derby a rencontrés autour de l’argument sur les valeurs des joueurs.

Certains fans de Derby ont retenu de l’argent pour se moquer des propriétaires du club lors de leur victoire sur Stoke ce week-end

« Mel est un grand garçon. C’est l’un des hommes d’affaires les plus sophistiqués, les plus instruits et les plus brillants que j’aie jamais rencontrés. Il est donc un peu fallacieux de défendre l’argument selon lequel il ne comprend pas les principes de la comptabilité lorsqu’il répond à une question sur la valeur qu’ils accordent à leurs joueurs.

«Je comprends également que de la même manière en 2010, lorsque la crise bancaire m’a mordu et m’a anéanti économiquement et que j’essayais de financer un club de football par moi-même, comment des événements externes comme COVID affectent votre prise de décision.

«Mel a pris la décision de faire venir Frank Lampard, Phillip Cocu et Wayne Rooney, de recruter des joueurs comme Martyn Waghorn qui sont en route pour Middlesbrough pour une fraction du prix que Derby était prêt à payer et il s’est proposé lui-même et Derby.

“La meilleure partie de l’interview pour moi a été lorsqu’il s’est ouvert et a dit qu’il comprenait que c’était un privilège de diriger une tâche de football mais aussi une tâche sanglante et difficile en tant que propriétaire.

Juste au moment où vous pensez que le travail de Rooney en tant que manager de Derby ne peut pas être plus difficile…

“C’est très facile de dire ‘dites simplement non, si je dirigeais ce club de football, j’y mettrais mon dernier centime’, mais vous ne le feriez pas. Il y aurait des décisions dans votre vie qui changeront votre façon de penser.

« Les fans ont parfaitement le droit d’être déçus et d’être en colère contre Mel. Il est le thème central et la motivation derrière la façon dont le club de football a été dirigé.

«Il a également eu 20 millions de livres sterling retirés de sa trésorerie, tout comme les 23 autres clubs du championnat.

«Il a juste présenté des arguments qui étaient tout simplement imparfaits. Il a dit qu’il y avait un nombre x de clubs dans le championnat qui effectuaient des paiements de parachute, donc ils ont un avantage. Mais ils ont une masse salariale deux fois supérieure à celle des clubs du championnat.

Derby a presque atteint la Premier League sous Morris mais a échoué de peu en 2019 lorsqu’ils ont perdu la finale des barrages contre Aston Villa

« Mel a pris une décision. Je ne connais pas sa situation économique, mais le processus de prise de décision que Mel a dit était qu’il brûlait 2 millions de livres sterling par mois et je dirais que c’était probablement vrai – au plus fort de la pandémie de COVID, ils l’étaient probablement.

« Qui veut mettre de 1 à 1,5 million de livres sterling par mois ? Je l’ai fait pendant les six derniers mois, [of owning Crystal Palace]. J’ai mis 10 millions de livres sterling pour pouvoir céder le club à Steve Parish pour rien.

« Je comprends le point de vue de Mel, mais lorsque vous possédez un club de football, vous assumez une responsabilité. On ne peut pas dire ‘d’un côté, je vais le financer’ et puis quand on ne trouve pas d’acquéreurs on ne va pas le financer parce que ça devient ardu.

«Je l’ai poussé et poussé et poussé et il a dû être arraché de mes mains après dix ans. Mel a pris une décision.

Jordan dit qu’il a fait ce qu’il pouvait pour éviter de mettre Palace sous administration mais Morris a décidé de le faire avec Derby

« Il dit qu’il ne peut plus le soutenir financièrement. Mel avait beaucoup plus d’argent que moi et j’ai dirigé Palace plus longtemps et j’en ai fait plus.

“J’ai une grande empathie avec Mel car c’est une tâche affreuse de diriger un club de football. Tout le monde pense que c’est génial d’être le grand homme de la ville – ce n’est pas le cas, ça dure cinq secondes et vous avez des gens qui vous critiquent, vous disent ce que vous devez faire avec votre argent.

“Je comprends mais l’interview de Mel à la radio n’était pas assez bonne.”

