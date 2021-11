Simon Jordan porte une jupe Newcastle – oui, une jupe

Alors que talkSPORT célébrait le maillot de football vendredi, il semble que Simon Jordan se soit trompé de bâton – ou était simplement d’humeur amusante. On vous laisse décider…

Le célèbre expert est passé au niveau supérieur avec un combo brillant, mais étrange, consistant à enfiler deux chemises de club comme tenue – y compris un maillot de Newcastle comme jupe !

Jordan était très fier de son effort de Football Shirt vendredi

La brillante cause a été créée pour aider à financer le fonds Bobby Moore dans le but de lutter contre le cancer de l’intestin.

La campagne a vu des fans de football à travers le pays porter leur maillot de football préféré au travail vendredi, tout en faisant un don à Cancer Research UK.

Malgré ses liens avec Crystal Palace, où il a passé dix ans en tant que président du club, Jordan a choisi de ne pas porter les couleurs du club et a plutôt porté les maillots de Norwich City et Newcastle United.

Alors que Jordan se levait et montrait sa « tenue », l’animateur Jim White et l’invité Martin Keown ne pouvaient pas contenir leur rire – incarnant tous les auditeurs et téléspectateurs de talkSPORT sur YouTube qui ont été témoins de l’affichage coloré.

« Pourquoi ? », nous entendons-nous demander – eh bien, nous ici à talkSPORT Towers étions définitivement dans le même bateau, avec M. Opinion lui-même dessinant des regards très perplexes de l’autre côté du bureau.

Et il n’a pas pu résister à une fouille à Newcastle et Norwich, se moquant de leur vol de relégation, alors qu’il expliquait son choix intéressant de tenue vestimentaire.

Malgré l’air un peu étrange, c’était pour une cause brillante

L’ancien président du palais voulait s’assurer que tout le monde pouvait bien le voir

« Deux équipes de championnat potentielles, une petite inclinaison pour eux », a déclaré Jordan, un sourire ironique fixé sur son visage.

« J’ai fait un effort », a-t-il ajouté, avant de dire à propos de sa ‘jupe’ : « Je voulais porter la chemise Newcastle là où je pensais que c’était le plus approprié.

« La géographie de la chemise est dans la position appropriée, en ce qui me concerne. »

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il ne portait pas de maillot Palace, l’ancien président du club a insisté sur le fait que c’était par impartialité…

« Il s’agit d’être impartial », a-t-il déclaré.

Jordan a fièrement montré sa tenue

Jordan aurait pu être sur un podium avec la façon dont il s’exhibait

« Je veux dire, il y a un argument dans mon école de pensée selon lequel Palace m’a pris la chemise de mon dos ! Mais je voulais être impartial et soutenir d’autres choses.

« J’allais porter le maillot que je portais quand j’ai marqué le deuxième but de mon histoire à Wembley… mais je pensais que c’était trop pour moi !

« Alors j’ai creusé dans la boîte et j’ai pensé: » c’est bien, une vieille chemise Norwich « , puis j’ai pensé que j’aimerais une chemise Newcastle autour de mon dos.

« Mais la cause est la chose la plus importante ! »

Dites ça à l’armée Toon, Simon…

Faites un don à Cancer Research UK pour le maillot de football vendredi ICI – merci pour votre soutien !