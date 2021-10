Simon Jordan prend le journaliste à partie pour la couverture de Newcastle et Steve Bruce, qui l’a fait bannir par le club

Simon Jordan a pris un journaliste à partie pour sa critique de Steve Bruce pendant son mandat en tant que manager de Newcastle.

Le journaliste du Daily Mail, Craig Hope, a rejoint White et Jordan en direct de Newcastle ce matin pour discuter de tout ce qui concerne le club.

Tout a changé pour les Magpies au cours des deux dernières semaines avec une prise de contrôle de 305 millions de livres sterling en cours et Bruce maintenant limogé en tant que manager.

. – .

Bruce a quitté les Magpies par consentement mutuel mercredi matin

Hope a très tôt critiqué Bruce et a même été banni par Newcastle pour une histoire qu’il a écrite sur une rupture avec Matt Ritchie – qui s’est avérée vraie.

Jordan et Hope se sont affrontés en direct à propos de la couverture par ce dernier du règne de la crèche.

Lisez leur échange ci-dessous :

Craig Espoir : « Le niveau d’histoires que j’ai brisées, leur nombre et leur exactitude au cours des deux dernières années, vous devez comprendre que j’ai une poignée, une température de ce que c’est à l’intérieur.

« J’ai été banni pour avoir écrit une histoire qui était vraie. Je sais ce qu’un nombre important de personnes à l’intérieur pensent de Steve Bruce et de sa gestion de l’équipe.

« Mon opinion était associée aux informations internes et à ce que j’entendais, ainsi qu’à ce que j’ai vu.

« Simon a fait croire que je mettais des idées dans la tête des supporters. Je ne l’étais pas du tout. J’écoutais les supporters et ce qu’ils ressentaient.

News Group Newspapers Ltd

Jordan est venu à la défense de Bruce

Simon Jordan: « Aucun de vous, journalistes, n’a jamais possédé un club de football, dirigé un club de football, choisi une équipe, acheté un joueur, mais vous avez l’air du temps. Vous avez fait une supposition que vous ne pouvez pas étayer parce que Steve Bruce ne savait pas combien de temps cette prise de contrôle prendrait.

« Je le fais parce que je connais le gars, je peux parler d’expérience. Je ne suis pas le responsable des relations publiques de Steve Bruce. Votre supposition qu’il n’a pas fait le travail pour lequel il a été amené à faire, il a été amené à maintenir le statu quo pour Mike Ashley.

« Il n’a pas été amené pour gagner la ligue, il a été amené probablement pour prendre les chutes, s’asseoir devant les médias, écouter certaines des bêtises que vous écrivez, qui sont basées sur une prédilection de perception que vous n’avez pas. pas vraiment compris.

« Votre premier article que vous avez écrit, Craig, tout de suite, disait au monde que cet homme n’a aucune tactique.

« Vous ne pouvez pas rester assis là et dire que vous lui avez accordé le bénéfice du doute le premier et le deuxième jour. .

«Je crois beaucoup à la valeur de la presse locale parce que je l’ai comprise et que je voulais l’utiliser, mais certains des clubs de presse les plus venimeux et les plus controversés proviennent des personnes mêmes que vous voudriez fréquenter au club.

getty

Bruce a fait face à une pression continue pendant ses deux années à la tête du club d’enfance de Newcastle

« Steve Bruce n’a pas droit à un laissez-passer et a le droit de dire que quelque chose est bien quand c’est de la merde. Quand je regarde certains des articles qui ont été écrits et certaines choses que vous dites, et c’est votre club de football et vous avez le droit de dire ce que vous voulez, vous soutenez l’équipe et je le comprends.

«Je l’envisage d’un point de vue juste et motivé. Je déteste les intimidateurs et le manque d’équité, je déteste l’injustice de certaines des choses que vous avez faites.

« C’est la raison pour laquelle je voulais donner une voix à Bruce. Tout d’abord, la plupart d’entre vous ne connaissent pas la racine carrée de bougre tout ce qui se passe réellement dans les clubs de football.

Lorsqu’on lui a demandé s’il regrettait l’une des histoires qu’il a écrites, Espérer dit : « Absolument pas. J’ai rendu un jugement assez rapidement. Les gens que je respecte ont dit que je suis peut-être allé trop tôt, mais j’ai eu une idée basée sur mon propre instinct de journaliste. Ma propre connaissance du football et basée sur ce que j’ai entendu à l’intérieur.

« Les histoires que j’ai racontées au cours des deux dernières années prouvent que j’ai une poignée. »

Une histoire sur une rupture entre Bruce et Ritchie a fait bannir le journaliste

Jordan: « Cherchez et vous trouverez, Craig. Dans tous les clubs de football du pays, vous trouverez des joueurs qui gémiront.

« Vous pouvez demander à Matt Ritchie de venir ici et de vous dire à quel point il a été maltraité par Steve Bruce.

« Je peux vous trouver dans 91 autres clubs de football du pays où il y a un joueur dans le vestiaire qui pleurniche et gémit sur la façon dont il a été traité. »

Espérer: « Cette protection de Steve Bruce au-delà de Tyneside, cela a contrarié les supporters ici et parfois, cela a multiplié les critiques de Steve parce qu’ils vous tournaient le dos les gars.

« Je sais pourquoi cela existe et je pense que c’est pour trois raisons. C’est un ancien capitaine de Manchester United qui a un âge où il a 10-15 ans de plus que beaucoup de gars dans les médias qui sont des voix puissantes et je comprends pourquoi ils le respectent. Merveilleuse carrière de joueur et je n’ai que du respect pour ce qu’il a fait à cet égard.

« Il doit être un bon gars – il y a trop de gens que je respecte, des gens comme Alan Shearer, qui dit qu’il est un bon gars à côtoyer. Je ne pense pas que nous ayons vu ce côté là. Je pense que nous avons vu une version de Steve et il regardera en arrière et dira peut-être qu’il ne s’aimait pas.

«Parfois, il pouvait être assez mesquin et vindicatif. Il s’est brouillé avec les gens. Le respect est une chose à double sens et je ne pense pas qu’il était parfois très respectueux envers moi-même, interdisant un journaliste pour une histoire qui était vraie.

« Je ne pense pas qu’il était respectueux de ses joueurs. »

Les nouveaux propriétaires de Newcastle, dirigés par Amanda Staveley, sont occupés à rechercher un nouveau directeur

Jordan: « Ça ne sert à rien d’interdire un journaliste parce que vous lui donnez plus de pouvoir qu’il n’en a le droit. Vous leur donnez plus de crédibilité et de sens qu’ils n’en ont le droit.

«Je lui ai parlé la semaine dernière et je lui ai dit que je n’irais pas à une conférence de presse et que je leur dirais que je vais les gifler. Je ne le ferais pas car je ne leur donnerais pas cette valeur.

« Si vous avez des sentiments forts à leur sujet, ne le leur faites pas savoir.

« J’ai employé le gars. C’était peut-être il y a longtemps, mais je comprends comment il travaille et regarde son record.

«Je le comprends en tant qu’individu et si quelqu’un devait se brouiller avec Steve Bruce, ce serait moi, et je me suis brouillé avec lui. J’ai donné à Steve Bruce une plus grosse claque que n’importe lequel d’entre vous parce que je lui ai mis une injonction et l’ai fait passer pour un imbécile en termes de football.

«Ce qui arrivait à ce gars était un tas de choses. Certaines sont de sa propre fabrication, mais une grande partie était basée sur le ton et la température des circonstances dans lesquelles Steve Bruce travaillait.

Écoutez le commentaire complet de Crystal Palace contre Newcastle samedi en direct sur talkSPORT 2, coup d’envoi à 15h

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.