Simon Jordan prévient Anthony Joshua qu’il perdra à la fois contre Oleksandr Usyk et Tyson Fury et qu’il n’aura « rien à apporter »

Anthony Joshua a été informé qu’il perdrait à la fois contre Oleksandr Usyk et Tyson Fury et qu’il n’aurait « rien à apporter ».

Le Britannique a de nouveau cédé ses titres mondiaux en septembre à l’Ukrainien dans une affaire déséquilibrée et devait revenir directement pour un match revanche immédiat.

.

Joshua a activé sa clause de revanche avec Usyk pour 2022

Cependant, un accord de retrait a été proposé pour permettre à Tyson Fury de combattre Usyk et d’unifier la division une fois pour toutes, même s’il a été rapidement décliné.

Joshua a été battu de manière si convaincante au stade Tottenham Hotspur qu’il y avait des rumeurs selon lesquelles il allait restructurer son équipe d’entraîneurs et impliquer des entraîneurs américains.

Pourtant, l’animateur de talkSPORT et passionné de boxe Simon Jordan pense que ce que Joshua fait ensuite importe peu, car il pense que Fury et Usyk battrait le Britannique.

« En tant que combattant, il doit combattre Usyk », a déclaré Jordan à talkSPORT. «Il doit réparer ce tort et regagner les ceintures qu’il a remises à Usyk.

Frank Micelotta/FOX

Fury KO’d Wilder conservera son titre des poids lourds

« En tant qu’homme de commerce, il est dans une impasse très difficile car il va à nouveau se faire battre par Usyk, et même s’il se retire pour laisser Usyk combattre Fury s’il a la chance de combattre Fury après que Fury destitue Usyk, il est va se faire battre par Fury.

« Donc, il est dans une position difficile, Joshua, car d’un point de vue commercial, attend-il d’être payé pour le combat Joshua vs Fury et de prendre un gros sac d’argent ? Est-ce qu’il prend de l’argent de côté maintenant et perd toute crédibilité?

« Ou est-ce qu’il combat à nouveau Usyk et perd à nouveau et ensuite est un article fini? »

« Je pense que s’il est raisonnable pour lui-même, il prend l’argent de côté et peut combattre Fury », a ajouté Jordan.

Nick Robinson/Boxe Matchroom

Joshua est un double champion du monde des poids lourds après avoir battu Andy Ruiz Jr lors de leur revanche

«S’il est un combattant, comme nous sommes tous censés le croire, il monte sur le ring et combat Usyk.

« Il va se mettre en fin de carrière s’il perd à nouveau contre Usyk, car il n’a rien à apporter à part une réputation autrefois importante. »

OFFRE DU JOUR

WILLIAM HILL a un grand pari 10 £ Obtenez une offre de 50 £ pour tous les nouveaux clients

RÉCLAMER ICI

+18. Jouer en toute sécurité. Nouveaux clients utilisant le code promotionnel Y50 uniquement, mise min 10 £/10 €, cotes min 1/2, paris gratuits payés comme 5 x 10 £/10 €, paris gratuits crédités après le règlement du premier pari qualificatif, les paris gratuits expireront 30 jours une fois le pari qualificatif placé, les restrictions relatives au mode de paiement/au joueur/au pays s’appliquent. begambleaware.org