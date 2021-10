Simon Jordan qualifie le salaire d’Erling Haaland d’un million de livres sterling par semaine d’exigences « affreuses » et « odieuses » et dit que le super agent Muno Raiola pourrait finir par briser le football

Simon Jordan a dénoncé le salaire » affreux » et » odieux » d’un million de livres sterling par semaine qui serait exigé par l’agent d’Erling Haaland, Mino Raiola, et affirme qu’un plafond salarial est la seule solution.

Haaland est presque certain de quitter le Borussia Dortmund en 2022 lorsqu’une clause de libération contractuelle de 63 millions de livres sterling entrera en vigueur.

Erling Haaland est le jeune joueur le plus convoité du football mondial et coûtera au prochain club un joli centime de salaire

Mino Raiola est prêt pour l’un de ses plus gros salaires à ce jour avec les exigences salariales en spirale de Haaland

L’été dernier, Raiola demandait 800 000 £ par semaine aux clubs intéressés pour obtenir la sensation de but, mais avec le coût des frais de transfert de l’attaquant désormais plafonnés à 63 millions de livres sterling, l’Italien voudra encore plus d’argent en salaire et en signature -sur les frais pour sécuriser Haaland.

Cela pourrait bien voir le Norvégien de 21 ans gagner plus d’un million de livres par semaine, l’animateur de talkSPORT Simon Jordan affirmant que tout accord serait une « tragédie » pour la Premier League.

« Maintenant, vous entrez dans un territoire où c’est presque une tragédie que nous allons avoir cette situation parce que nous allons entraîner ce footballeur en Premier League et ils vont lui payer un million de livres par semaine. » a déclaré l’ancien propriétaire de Crystal Palace lors de l’émission White and Jordan.

«C’est ce qui va se passer, Raiola parle déjà de 800 000 £ par semaine et c’est avant que vous ne vous retrouviez dans une situation où le joueur cherchait 150 millions de livres sterling.

Sans clause libératoire au cours de l’été 2021, la majorité des liquidités d’un transfert seraient arrivées à Dortmund, maintenant Raiola en recevra la majeure partie

« Vous allez voir une situation où l’effet net de l’arrivée d’Erling Haaland en Premier League va être une augmentation absolue des salaires de tous les autres parce qu’il va gagner un million de livres par semaine.

« Tout le monde à Chelsea ou à Man City ou partout où il atterrira va s’asseoir là, sentant qu’il est sous-payé et que vous allez avoir une révolution. »

Haaland est recherché par toutes les meilleures équipes du monde après avoir mis le feu à la Ligue des champions avec Dortmund et Salzbourg, et son déménagement à l’été 2022 devrait battre des records en raison des frais de transfert réduits.

Haaland a fait irruption sur la scène avec Salzbourg écrasant le groupe de Liverpool en 2019/20 – maintenant, Man City, Man United, le PSG et le Real Madrid devraient offrir des fortunes pour débarquer le phénomène

Jordan pense que les énormes prises de contrôle, telles que le récent achat de Newcastle pour 305 millions de livres sterling, finiront par briser le football.

« Je pense que c’est faux, je pense que ce niveau de rémunération pour un footballeur est faux », a-t-il déclaré.

« Mais c’est seulement faux parce que je pense que tout le jeu ne fonctionne pas sur la base de ce niveau de financement, et c’est pourquoi vous avez des super ligues européennes et des choses comme ça qui sortent de la misère.

« Parce que quelqu’un doit trouver l’argent et c’est pourquoi les États-nations comme PIF [Saudi Public Investment Fund] et comme les Qatars et comme les Man City du monde brisent le système.

La prise de contrôle de Newcastle par Bin Salman pourrait avoir des ramifications irréparables sur le jeu en raison de sa valeur extraordinaire de 320 milliards de livres sterling

« Le football ne devrait pas le vouloir. Ce n’est pas parce que j’envie un jeune garçon qui gagne 50 millions de livres par an, c’est parce que je regarde la réalité de ce que le football devrait signifier.

« Les gens devraient être payés ce qu’ils valent, mais avec la plus grande volonté du monde, il est très difficile d’affirmer qu’un footballeur vaut un million de livres par semaine dans une entreprise qui perd ostensiblement des fortunes. »

Jordan a ensuite suggéré que le seul moyen de sortir de ces coûts croissants serait d’imposer un plafond salarial.

« Si vous voulez payer à Erling Haaland un million de livres par semaine, vous devez payer à quelqu’un d’autre 50 000 par semaine pour atteindre votre plafond salarial global de 70 % », a-t-il expliqué.

« Vous pouvez toujours dépenser 350 millions de livres sterling, vous pouvez toujours faire payer cette somme d’argent hideuse et odieuse à un joueur et le bénéficiaire ou l’agent a la possibilité de faire une fortune absolue. »

