Simon Jordan qualifie Ole Gunnar Solskjaer de « pâle imitation » aux managers de Chelsea, Liverpool et Man City et dit que Manchester United a besoin d’un meilleur entraîneur pour mener la candidature au titre de Premier League

Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a été qualifié de ” pâle imitation ” de ses managers rivaux dans la course au titre de Premier League cette saison.

Il semble que le spécialiste du talkSPORT, Simon Jordan, n’ait pas changé d’avis à propos du patron norvégien, insistant sur le fait que les Diables rouges ont besoin d’un meilleur homme en charge pour se battre à nouveau pour les plus grands honneurs.

Solskjaer n’a pas encore remporté de trophée avec United, et il sera bientôt en charge de trois ans

Après un autre été de grosses dépenses, Man United espère continuer et remporter son premier titre de Premier League depuis la retraite de Sir Alex Ferguson en 2013 ce trimestre.

La course à la première place sera probablement très serrée, Chelsea, Liverpool et Man City semblant tous forts dès le début.

United a remporté de manière convaincante son premier match de la saison contre Leeds 5-1, mais a ensuite fait match nul 1-1 avec Southampton dimanche dans un affichage qui a été fortement critiqué par les experts.

Ce point à St Mary’s signifiait que les hommes de Solskjaer sont restés 27 matchs sans défaite à l’extérieur, égalant un record détenu par Arsenal.

Mais cela ne convainc toujours pas Jordan, l’ancien propriétaire de Crystal Palace – qui a dit au patron de “prendre son manteau” dans le passé – affirmant que ce sera à cause de Solskjaer que United continuera de ne pas atteindre le sommet de football anglais.

Il a déclaré à l’animateur de talkSPORT Jim White à propos du patron des Red Devils: “L’argument que j’ai est que, Ole Gunnar Solskjaer est probablement l’homme le plus charmant de la planète, il a probablement une colonne vertébrale et du caractère, mais le mettre contre Thomas Tuchel, le mettre en place contre Jurgen Klopp, mettez-le contre Pep Guardiola et il est une pâle imitation.

Jurgen Klopp et Pep Guardiola ont porté leurs équipes respectives à des sommets énormes au cours des deux dernières années, tandis que United a été laissé pour compte

«Bien sûr, il a du courage mental, bien sûr, il a de la force de caractère, mais ce n’est pas l’argument avancé et ces choses ne peuvent pas remplacer le talent, elles peuvent le suivre.

« Au fond, il y a une façon de communiquer, il y a une façon de produire une équipe, il y a une façon de traiter avec les médias, il y a une façon de traiter avec un club de football, cela illustre un certain talent et je ne ne pense pas qu’il a ça.

«Je pense que ses compétences en communication laissent un peu à désirer.

«Quand je l’ai écouté parler au chœur de pom-pom girls de Rio Ferdinand et Joe Cole et je me suis dit que j’écoutais un individu très léger qui ne me donne aucune sensation de gravité.

United pourrait être en lice pour le titre cette saison

“Si les fans de United sont satisfaits d’Ole Gunnar Solskjaer et croient au projet qu’il entreprend, qui sera probablement achevé pour coïncider avec la fin du Doomsday Book, en tant qu’étranger, qui suis-je pour dire quelque chose de différent ?”

United a dominé l’ère de la Premier League sous Ferguson, remportant 13 titres de champion, mais ils ont eu du mal à reproduire ce succès sous les managers qui ont suivi : David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho et maintenant Solskjaer.

Jordan a ajouté: “Je suis une personne impartiale et je regarde Manchester United et grandir avec Manchester United étant une équipe d’élite.

Tuchel a rejoint Chelsea en janvier et a déjà remis un trophée et Solskjaer sera sous pression pour faire de même

“D’accord, un peu plus jeunes ils n’étaient pas, puis ils ont eu cette période significative avec Dave Sexton et Ron Atkinson qui n’ont livré aucune substance.

“Ensuite, ils se sont mis d’accord avec Ferguson et sont devenus les affiches du football anglais et de l’avènement du football anglais pour se transformer en Premier League, ce qu’il est maintenant.

“C’est un vaste départ et je ne crois pas, pour combler le fossé avec la ruse, la passion et l’influence que Klopp apporte, avec les finances que Chelsea et Man City du monde apportent avec leurs structures de gestion d’élite qu’ils ont aussi , qu’Ole Gunnar Solskjaer va ramener Manchester United au sommet de la pyramide.

“Il va y avoir une génération de fans de Manchester United qui ne sauront pas ce que c’est que de gagner la Premier League, à moins qu’ils ne changent la direction dans laquelle ils se trouvent – ​​en trouvant un manager capable de relever les défis de devant lui.

Simon Jordan soutient qu’Ole Gunnar Solskjaer n’est pas assez bon pour Manchester United après la défaite finale de la Ligue Europa

“Solskjaer a été amené à rallumer la lumière, et fabuleusement bravo à lui, il l’a fait, il a eu un esprit heureux et chanceux là-dedans, il a ensuite reçu le poste après une victoire à l’extérieur contre le PSG et à partir de là, c’est l’Empereur. Nouveaux vêtements – ça a été BS complet!

« Est-ce que United veut gagner la Ligue Europa ? Parce que je pensais que United visait à gagner la Premier League et la Ligue des champions, et il n’y a pas d’univers parallèle, à mon avis, où ce gars y parvient.

«Ce sera soit faux, soit juste. C’était vrai l’année dernière. J’ai dit qu’ils ne gagneraient rien et ils n’ont rien gagné.

“Ils ont eu une opportunité contre Villarreal et c’était inexcusable de perdre.”

