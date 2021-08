Simon Jordan reproche à Philip Beard l’offre du consortium d’acheter West Ham alors que PAI Capital s’apprête à faire une nouvelle offre

Simon Jordan a accusé le consortium qui tentait d’acheter West Ham United de “jouer avec la galerie” dans ses efforts jusqu’à présent.

Philip Beard, qui dirige PAI Capital, a rejoint White et Jordan mardi pour discuter des efforts pour acheter le club de Premier League.

parlerSPORT

Beard a rejoint White et Jordan sur talkSPORT pour discuter de l’intérêt d’acheter West Ham

Les propriétaires actuels, David Gold et David Sullivan, insistent sur le fait que le club n’est pas à vendre et ont affirmé qu’aucune preuve de fonds n’avait été fournie après qu’une première offre aurait été faite.

Beard, qui est l’ancien directeur général de QPR, a déclaré à talkSPORT: «J’ai le plus grand respect pour M. Gold, M. Sullivan et Mme Brady – nous sommes intéressés et nous sommes intéressés pour une ou deux raisons.

« Nous pensons que nous pourrions faire quelque chose avec West Ham. Nous pensons que si le prix est correct, ils vendront, nous avons donc fait une offre. Nous avons rassemblé une preuve de fonds et pour une raison quelconque, West Ham a déclaré qu’ils n’avaient pas eu d’offre officielle et n’avaient pas eu de preuve de fonds.

“Je pense qu’il est juste que les fans de West Ham sachent que nous avons fait une offre.

« Le défi semble être que M. Sullivan semble avoir une valeur beaucoup plus élevée.

“Quoi que vous dépensiez dans une entreprise, en particulier dans le football, plus vous dépensez, moins vous pouvez investir dans l’équipe et l’équipe.

“Il y a une valeur réaliste que nous pensons qui devrait être acceptable et à peu près la pensée a été acceptée, mais maintenant les poteaux de but ont changé.”

. – .

Sullivan et Gold ont déplacé West Ham au stade de Londres en 2016

Lorsqu’on lui a demandé si une deuxième offre serait acceptée, Beard a déclaré: «C’est le plan. Je ne vais pas donner de chiffres sur ce que cela va faire, mais comme Simon l’a dit, il est clair que M. Sullivan, M. Gold et Mme Brady sont propriétaires du club, en particulier M. Sullivan et M. Gold.

« C’est leur droit de refuser toute offre.

«Je veux pouvoir être un meilleur communicateur, cela n’arrivera avec ce projet que si nous achetons le club.

“L’une des choses qui est vraiment importante pour moi, c’est que les fans sont tout pour un club de football.”

Beard a également déclaré que le stade olympique était sous-utilisé et souhaitait améliorer l’expérience des fans, ainsi qu’investir dans l’équipe.

L’ancien propriétaire de Crystal Palace Jordan, cependant, a remis en question la façon dont Beard et le consortium tentaient d’acheter le club et a examiné leurs motivations.

Il a déclaré: «Philip, il y a un élément d’ironie dans une émission de radio et parle de transparence sur la façon dont une transaction se fabriquera sans être transparente.

« Si vous voulez acheter un club de football, après avoir acheté et vendu des clubs de football et acheté et vendu des entreprises, la façon dont vous semblez procéder est l’anthèse de la façon dont j’achèterais un club de football.

« S’asseoir sur talkSPORT n’est pas la façon dont vous achetez un club de football, acheter des clubs de football, c’est trouver une sorte d’accord avec les propriétaires et utiliser des professionnels pour le faire.

«Je crois comprendre que vous avez mis une preuve de fonds dans une lettre disant que vous avez les fonds sans beaucoup de qualification derrière cela.

parlerSPORT

Jordan a scruté Philip Beard de PAI Capital

“Vous ne pouvez pas vous asseoir ici et dire” Je veux mettre les choses au clair et mettre les gens dans l’image “est un élément de jouer à la galerie.

« Tout le monde sait que les fans de West Ham n’ont été que contrariés par le passage du Boleyn au stade olympique.

«Vous suggérez que vous allez en faire une meilleure expérience et un meilleur stade, c’est que vous jouez à la galerie.

« J’aurais soupçonné qu’il y a un élément de naïveté chez les personnes que vous avez achetées dans votre consortium avec Rio Ferdinand et Anton Ferdinand. Rio Ferdinand a plaidé tout l’été pour que Declan Rice soit vendu à Manchester United, il y a donc un peu de naïveté à le faire entrer dans le mix.

« L’idée d’essayer d’acheter un club de football et d’entraîner les propriétaires actuels dans le domaine public à cause d’un sentiment inesthétique de qui a fait et offre et à quel prix, si cette offre a été mise en place.

« J’ai eu une conversation avec quelques-uns d’entre eux, il est juste de dire que je ne suis pas une pom-pom girl pour David Gold et David Sullivan. Je sais parfaitement de quoi ils sont capables, mais c’est leur affaire.

« Si vous frappez à la porte et dites” Je veux acheter votre entreprise ou votre maison pour X, Y, Z et qu’ils disent non et veulent plus que cela, vous ne pouvez pas vous asseoir dans le domaine public en criant au scandale parce qu’ils en veulent plus. de l’argent pour l’entreprise.

« La preuve de fonds n’est pas difficile, j’ai acheté un club de football et je suis entré et j’ai fait un chèque.

“La réalité, c’est que vous dites que ce modèle ne fonctionne que, et c’est un jeu de propriété parce que vous allez permettre au développement de l’empreinte qui l’entoure de vous donner des sources de revenus pour vous rembourser de l’argent en premier lieu et un service les exigences du club de football à l’avenir.

. – .

David Gold et David Sullivan ont pris la direction de West Ham en 2010

Gold et Sullivan ont racheté West Ham en 2010 et ont parfois eu une relation fracturée avec les fans.

Ils ont déplacé le club d’Upton Park vers le London Stadium, l’ancien stade olympique de Londres 2020 construit pour les événements d’athlétisme, et ont souvent été une source de frustration pour les supporters.

La paire a toujours insisté sur le fait que le club n’était pas à vendre, disant à Jim White de talkSPORT que l’été dernier, lorsque les appels à leur départ se sont multipliés.

Malgré les premières craintes, West Ham a connu une saison brillante en terminant 6e de Premier League et jouera en Europa League cette saison.

David Moyes a signé une prolongation de contrat et la pression sera de répéter cet exploit en 2021/22.

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.