Simon Jordan riposte à Trevor Sinclair pour avoir appelé Manchester United à obtenir des points pour avoir aligné une équipe affaiblie contre Leicester

Trevor Sinclair est resté fidèle à ses incroyables affirmations que Manchester United devrait recevoir des points pour avoir aligné une équipe affaiblie lors de sa défaite contre Leicester City.

Mais Simon Jordan a accusé l’ancien City man de partialité aveugle envers son ancien club, tandis qu’Ally McCoist a également fermement rejeté les allégations sur talkSPORT.

Trevor Sinclair n’est pas heureux que Manchester United aligne une équipe affaiblie contre Leicester City

Ole Gunnar Solskjaer a averti qu’il serait contraint de changer après que le report de leur affrontement à Liverpool ait conduit à une accumulation de matches, qui, selon lui, imposait des exigences physiques “ impossibles ” à ses joueurs.

Le patron a fait DIX changements pour le match de Leicester et a finalement perdu 2-1.

Sinclair affirme que le mouvement de United a “ craché au visage ” de la Premier League et sapé la course des quatre premiers, les trois points de Leicester leur donnant un avantage sur Liverpool et West Ham, et les Red Devils devraient être déduits de SIX POINTS en guise de punition.

Il a également affirmé dans l’émission White et Jordan de mercredi que c’était une situation purement créée par Man United, après que leurs propres fans aient causé la congestion de leur appareil avec leurs protestations contre les Glazers qui sont devenues incontrôlables à l’extérieur et à l’intérieur d’Old Trafford la semaine dernière.

Et, à nouveau demandé si la sélection de l’équipe de Solskjaer remettait en question l’intégrité du top quatre, Sinclair a déclaré sur talkSPORT: «Je pense que oui. Je fais honnêtement.

La sélection de l’équipe de Solskjaer a divisé l’opinion

«Si vous regardez Man City, ils font sept ou huit changements d’un match à l’autre, c’est une pratique normale pour eux parce qu’ils ont l’équipe pour gérer cela. Ils ont la qualité de leur équipe pour gagner des matchs s’ils apportent des changements, c’est pourquoi ils sont champions de la Premier League.

«Mais quand vous regardez Manchester United hier soir, pour moi, je pense que cela crache face à la Premier League et aux quatre premiers combats.

«Je pense que c’est irrespectueux, je pense qu’ils ne respectent pas le combat des quatre premiers et tout vient d’une séquence d’événements auto-infligés par Manchester United.

«Vous avez un propriétaire qui n’a pas eu de relation avec les fans depuis 16 ans, les fans sont dégoûtés de toute façon, mais la Super League européenne a aggravé la situation. La démonstration des supporters était un risque et le club n’a rien fait à ce sujet, ils ont autorisé le match à être annulé contre Liverpool en ne protégeant pas leur stade.

«À cause de cela, ils ont maintenant reçu une pile de matchs où ils ont choisi le match de Leicester où ils ont mis une équipe de deuxième violon affaiblie.

Trevor Sinclair explique pourquoi Manchester United devrait être amarré de six points alors que la défaite contre Leicester donne le titre de Man City Premier League

«La course parmi les quatre premiers était la dernière chose encore en cours et à gagner en Premier League, et maintenant cela enlève un peu d’excitation pour les dernières étapes de la saison.

«D’autres équipes ont été condamnées à une amende pour la même chose dans le passé, et c’est la faute de Man United.»

Mais M. Jordan n’avait pas cela du tout, car les experts de talkSPORT se sont affrontés à l’antenne de l’émission de mercredi.

L’ancien propriétaire du Crystal Palace a déclaré: «Y a-t-il une règle sur l’utilisation de votre équipe? Si tel est le cas, Man City devrait recevoir une amende chaque semaine!

«Vous venez de dire que Man City peut le faire à sa guise, mais Manchester United ne le peut pas?

«Nous avons fait valoir que City avait joué deux fois contre une équipe faible contre Chelsea, mais maintenant cet argument ne vous convient pas.

«Et Trevor, vous ne pouvez pas légiférer pour un groupe de 200 fans idiots qui veulent entrer par effraction dans un stade.

Simon Jordan a répliqué à Trevor Sinclair pour son parti pris à Man City

«Si nous voulons porter le blâme sur Manchester United et dire qu’ils sont complices de leur propre chute, ils sont les architectes d’un groupe de voyous qui voulaient courir dans le stade, vous auriez dû le savoir mieux et légiférer pour le pire de la société. …

«Votre argument est qu’en raison de cela, rien à voir avec l’intégrité sportive – ce que vous allez souvent défendre – un jeu étant abandonné non pas à cause du manque de prouesses sportives de Man United mais à cause d’un groupe de voyous, qui en quelque sorte l’intégrité sportive devrait-elle être compromise par la suppression de points?

«Il faut être objectif et Trevor n’est pas objectif, il a une chose en tête, c’est que Man City a raison sur tous les fronts.

«Vous devez être équilibré. Je ne suis pas amer. La seule équipe qui me tient à cœur est Palace et ils n’allaient jamais gagner la Premier League, alors pourquoi au nom de Dieu serais-je amer? Je me soucie de Palace mais je suis toujours objectif à ce sujet, vous devez être objectif dans chaque club. C’est ce qu’on appelle un point de vue équilibré, je ne m’assois pas avec des verres teintés de rouge et de bleu.

«Trevor est né à Dulwich, qu’est-ce que Man City a à voir avec lui? Il a joué le moins de matchs pour City qu’il a joué pour quiconque dans sa carrière, le chasseur de gloire en marche!

La légende des Rangers McCoist a également soutenu Solskjaer, insistant sur le fait que le manager protégeait purement ses joueurs et était scandalisé par les allégations selon lesquelles il était coupable d’actes répréhensibles pour avoir donné du temps de jeu aux membres de l’équipe de Premier League enregistrée de Man United.

«Je soutiens totalement Solskjaer à fond», a-t-il déclaré sur talkSPORT Breakfast.

«Son travail n’est pas de s’occuper de Liverpool, de West Ham et des Spurs, sa responsabilité est de veiller au bien-être de Manchester United. Personne d’autre.

«Il doit choisir une équipe qui, selon lui, peut gagner le match et s’occupe de son club à l’avenir, c’est ce qu’il a fait et à mon avis, il a raison à 100% de le faire.

«Il est logique de laisser reposer certains de leurs plus gros joueurs, car il y a de gros matchs à venir dans cette période encombrée.

«Man City a fait la même chose contre Chelsea, donc ils n’aident personne d’autre non plus! Vous ne pouvez pas jouer sur les deux tableaux, le principe est exactement le même.