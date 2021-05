Simon Jordan riposte contre des experts “ irresponsables ” pour avoir tenté de justifier les manifestations de fans d’Old Trafford et qualifie la légende de Manchester United Gary Neville de “ hypocrite ” face aux critiques de Glazers

Simon Jordan a accusé un certain nombre de grands experts du football d’avoir tenté “ de manière irresponsable ” de justifier les manifestations de supporters de Manchester United qui ont conduit au report du match de dimanche contre Liverpool.

L’animateur de talkSPORT a également qualifié la légende de United Gary Neville d ‘«hypocrite» pour sa réaction aux scènes laides d’Old Trafford et a insisté: «RIEN ne justifie ce genre de comportement».

.

Les fans de Man United sont venus par milliers pour protester contre les Glazers avant le match de Premier League prévu dimanche contre Liverpool

La Premier League a été contrainte de reporter la réunion de United avec ses rivaux Liverpool après qu’un groupe de fans a protesté sur le terrain et d’autres supporters se sont affrontés avec des policiers alors que des milliers de personnes se rassemblaient pour protester contre leurs propriétaires, les Glazers.

L’ancien milieu de terrain de Liverpool, Danny Murphy, a déclaré à talkSPORT qu’il était “ attristé ” par les scènes, qui ont été largement critiquées après que des manifestations en grande partie pacifiques aient tourné à la méchante.

“J’espérais entrer dans la série aujourd’hui pour parler d’un bon football, en regardant une analyse tactique, de grands buts, un jeu créatif, une conversation positive et encourageante… mais, bien sûr, ce ne sera pas le cas”, a-t-il déclaré.

Mais Jordan a critiqué un certain nombre d’experts après avoir tenté de rationaliser les scènes laides en affirmant que cela s’était produit à la suite de 16 ans de frustration accumulée.

Les fans de United qui étaient présents au rassemblement ont également rejoint talkSPORT au cours des dernières 24 heures pour défendre leur droit de protester contre leurs propriétaires impopulaires, avec un animateur de podcast Red Devils disant à la station: “ Si vous n’écoutez pas les fans, ils ” Je vais vous assurer qu’ils sont entendus ».

.

Deux policiers du Grand Manchester ont été blessés lors des affrontements à l’extérieur d’Old Trafford

Le franc-parler Jordan, cependant, insiste sur le fait qu’il n’y a aucune excuse pour le mauvais comportement des fans dimanche.

“Les fans font partie intégrante et fondamentale du jeu, et ils ont le droit absolu d’exprimer leurs points de vue, mais il y a un moyen de le faire”, a-t-il déclaré lors de l’émission White and Jordan de lundi.

«Il y a un récit de construction, et je pense qu’une partie de cela a été provoquée par certaines personnes qui encouragent cette perspective, que ce soit les médias ou certains experts qui ont beaucoup à dire d’eux-mêmes de manière très irresponsable …

«Nous savons que le papier Blue Touch a été éclairé par des propriétaires essayant de prendre le football d’une certaine manière, mais c’est le symptôme, la maladie est autre chose et c’est de l’argent dans le football, et le besoin d’argent à générer et la cupidité qui imprègne le football. .

«Les propriétaires fonctionnent d’une certaine manière et les ventilateurs fonctionnent d’une autre, mais ce que vous avez maintenant, ce sont les fans qui franchissent la ligne. Ils entrent dans les terrains d’entraînement, ils pénètrent dans les stades. Je me fiche de savoir s’ils ont été laissés entrer par des personnes qui travaillent pour Manchester United, ou s’ils ont fait irruption – leurs actions sur ce terrain sont un discrédit pour le football anglais.

Un clip publié sur Twitter montrait une fusée éclairante lancée vers les experts du Sky alors que des partisans pénétraient par effraction à Old Trafford

Les manifestations des fans sur le terrain ont vu Manchester United vs Liverpool reporté

«Si vous avez pénétré par effraction dans le stade et sur le terrain, je ne pense pas que vous soyez des fans. Si vous êtes un véritable fan de Manchester United, vous devez être consterné, embarrassé et ressentir un élément de honte pour ce qui s’est passé hier.

«Et je ne me soucie pas de ce que des gens comme Gary Neville sortent, appelant une foule de lynches et commencent à parler de la façon dont les fans ont le droit de faire cela – aucun moyen n’est-il possible d’attaquer des policiers, pas moyen. il y a le droit de pénétrer dans un terrain de football, de grimper sur des buts, de pénétrer dans l’hospitalité et de détruire des environnements purement et simplement parce que vous pensez avoir une cause.

«La cause que vous avez, c’est que vous n’aimez pas les gens qui dirigent votre club de football, vous n’aimez pas la façon dont ils achètent le football et vous n’aimez pas le fait qu’ils ont essayé quelque chose qu’ils n’ont pas obtenu. loin avec… mais RIEN ne justifie ce genre de comportement.

«Il y a un élément pour justifier ce qui s’est passé. Nous avons eu des experts qui ont dit que cela était dû à 16 ans de frustration, que c’était une opportunité de se mobiliser – ce sont les éléments qui sont très dommageables.

Jordan a également accusé l’ancien défenseur des États-Unis et de l’Angleterre Neville d’hypocrisie suite à ses commentaires à la suite des manifestations incontrôlables.

“Aujourd’hui, il y a de la colère et j’espère que demain elle bascule vers la mobilisation pour réformer et régulière et derrière une revue menée par les fans”, a déclaré dimanche l’expert de Sky Sports d’Old Trafford.

«Ce que je dirais, c’est peut-être un peu naïf ici, mais ces deux clubs Manchester United et Liverpool devraient agir comme les grands-pères du football anglais, faisant preuve de compassion et répandant la richesse dans toute la famille, leur expérience étant juste.

«Mais ils ne l’ont pas fait, ils ont fait preuve de cupidité et ont essayé de repartir avec tout l’argent eux-mêmes et ont laissé la famille en difficulté.

. – .

Gary Neville n’est jamais timide pour donner son avis en tant que spécialiste du football, mais Simon Jordan l’a accusé d’hypocrisie

Jordan, cependant, a suggéré que Neville était coupable de la même chose …

Il a ajouté: «Gary Neville est un avocat de caserne qui siège dans des comités de la PFA, qui dit que les plafonds salariaux sont quelque chose que le football doit avoir, tandis que dans les coulisses, il parle du fait que la PFA ne devrait jamais autoriser les plafonds salariaux à essayer de contrôler le football. finances.

«Le centre de tout cela est l’argent, et l’ironie de tout cela est que les fans de Manchester United diront que ce n’est pas une question d’argent, mais qu’ils en font une question d’argent parce que les Glazers retirent de l’argent du club.

«L’hypocrisie de l’argument selon lequel« le football n’est pas uniquement une question d’argent »alors que tout est question d’argent, car tout dépend de la façon dont les Glazers prennent de l’argent.

«Il y a une nature égoïste dans le football et cela imprègne le football à plein pied. La Premier League, malgré le système de promotion et de relégation, a décimé le football anglais – 90% des revenus de la télévision vont à la Premier League et les 10% restants sont laissés pour le reste.

«Neville est là pour préconiser une réglementation indépendante – pourquoi? Parce qu’il est l’une des capitales intellectuelles derrière la régulation indépendante avec David Bernstein et qu’il veut une place à la table du haut.

«L’hypocrisie de sa propriété de Salford quand il a eu un propriétaire milliardaire qui finance Salford qui, à mon avis, perd de l’argent à gauche et au centre, qui a probablement violé le fair-play financier, et tout cela est utilisé par Gary Neville pour conseiller une boîte à savon enveloppée d’hypocrisie.

«Oui, ces propriétaires et les modèles de propriété dans le football en ce moment sont imparfaits, mais pourquoi sont-ils défectueux? Pourquoi en est-il arrivé à son point? En raison de la cupidité générale du football et de l’hypocrisie incarnée par des gens comme Gary Neville. “