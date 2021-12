Simon Jordan soutient les appels à reporter les matches de Premier League du week-end au milieu des préoccupations liées au COVID-19, avec Manchester United contre Brighton le cinquième match annulé et les matchs de championnat également affectés

Alors que les cas de coronavirus et les craintes concernant la variante Omicron augmentent à travers le pays, la Premier League subit une pression croissante pour reporter les matches.

Le patron de Brentford, Thomas Frank, a demandé l’annulation des matchs de ce week-end ainsi que des matchs de la Coupe Carabao en milieu de semaine, avec l’expert de talkSPORT Simon Jordan ajoutant maintenant sa voix aux appels à une pause dans l’action.

Frank, comme beaucoup d’autres, est probablement préoccupé par le nombre de cas en Premier League et pense qu’une rupture de circuit est de mise

L’affrontement de Tottenham avec Brighton était le premier match à être reporté la semaine dernière, suivi de Brentford contre Manchester United mardi.

Mais les cas n’ont augmenté qu’autour de l’élite, avec Burnley vs Watford reporté quelques heures avant le coup d’envoi mercredi, tandis que Leicester vs Tottenham et Man United vs Brighton ont été annulés jeudi – en prenant le nombre de matchs reportés au cours des deux dernières semaines à cinq.

La liste des matchs du championnat est également affectée – talkSPORT comprend que Stoke a demandé que leur voyage à Coventry ce week-end soit reporté à la suite d’un certain nombre de résultats positifs de tests COVID au club, et Cardiff vs Derby County pourrait également être annulé.

Le patron de Brentford, Frank, a été l’une des principales voix appelant à un «rupteur de circuit» dans l’action de la Premier League – suggérant que les prochains matchs de la ligue et de la Coupe Carabao soient reportés jusqu’après Noël, pour aider les matchs du Boxing Day à se dérouler comme prévu.

Et Jordan est d’accord.

La Jordanie a soutenu les appels à la Premier League pour le report des matches en raison de la montée de COVID

L’ancien propriétaire de Crystal Palace a déclaré: « Peut-être que retirer un ensemble d’appareils et dire que ces appareils qui mènent au Boxing Day, ce que Thomas Frank a préconisé, pourrait être la décision judicieuse.

«Ce serait une limitation des dégâts pour ce qui pourrait arriver, ce qui est clairement ce que nous allons voir.

« Nous le voyons dans la société, quelle qu’elle soit, quelle que soit la manière dont nous voyons les cas plutôt que les hospitalisations, nous sommes là où nous sommes.

« Le football est une affiche pour les gens, et ils en tireront parti et diront » regardez ce que fait le football et regardez comment le football est autorisé à rester ouvert et regardez le fait que le football est autorisé à mettre 75 000 fans dans un stade ‘.

« Il doit donc avoir l’air de faire ce qu’il devrait faire.

COVID balaie la ligue avec Man United et Tottenham ayant tous deux arrêté leurs matchs

« Je ne suis pas partisan d’ouvrir des stades de football et de jouer à des jeux simplement parce que nous voulons un régime stable de football.

« Le football a un certain aspect, donc je dirais probablement que nous pourrions probablement nous asseoir pendant sept ou huit jours, laisser les choses suivre leur cours, puis vous allez les voir s’installer, – puis jouer aux matchs du Boxing Day.

« Si cette transmission [Omicron] est au niveau où c’est, comment pouvez-vous justifier de mettre 30/40/50 000 personnes à l’intérieur d’un stade et prétendre que c’est à l’extérieur ?

« Eh bien, ce n’est pas à l’extérieur, car la plupart du temps, les gens sont à l’intérieur des halls ou à l’intérieur de l’hôtellerie ou à l’intérieur des salons ou à l’intérieur des loges exécutives.

« 26 000 personnes à [Crystal] Palace hier soir, je peux vous garantir que dans les loges exécutives que je connais très bien et dans les salons, vous auriez des milliers et des milliers et des milliers de personnes à l’intérieur.

« Donc, le football doit vraiment surveiller un peu son rythme. »

