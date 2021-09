Simon Jordan suggère que l’Angleterre aurait pu refuser de jouer en Hongrie alors que des questions se posaient sur l’interdiction du stade après des informations faisant état d’abus racistes à la Puskas Arena

in

L’Angleterre aurait pu refuser de jouer en Hongrie jeudi soir, a affirmé Simon Jordan, alors que le match de qualification pour la Coupe du monde a été entaché par les actions des supporters locaux.

Il y a eu des rapports de chants de singe visant Raheem Sterling et Jude Bellingham de fans hongrois, tandis que des objets ont été lancés sur d’autres joueurs anglais pendant le match.

.

Les supporters hongrois ont abusé des joueurs anglais tout au long du match

Boos a également sonné dans le stade alors que les joueurs de Gareth Southgate se sont mis à genoux avant le coup d’envoi.

Les Three Lions ont remporté le match 4-0, grâce aux buts de Raheem Sterling, Harry Kane, Declan Rice et Harry Maguire.

La Hongrie avait déjà été sanctionnée par l’UEFA à la suite d’abus racistes et homophobes lors de leurs matches de groupe de l’Euro 2020.

Cela a entraîné une interdiction de stade de trois matchs, mais le match de jeudi soir était un match de qualification pour la Coupe du monde et sous la juridiction de la FIFA.

Jordan a suggéré que l’Angleterre aurait pu prendre position et a déclaré qu’elle ne jouait pas.

.

La foule dans la Puskas Arena a hué lorsque l’Angleterre a pris le genou

“Il est risible de suggérer qu’un tournoi international de grande renommée, comme l’Euro, interdise aux gens d’entrer dans un stade, mais dès le prochain tournoi qui se présente, ils les autorisent à revenir”, a déclaré Jordan à talkSPORT.

« Une interdiction de stade signifie une interdiction de stade. La FIFA n’aurait pas dû, sous quelque forme que ce soit, permettre que cela se produise.

“Si l’Angleterre est si forte à ce sujet, alors peut-être que l’Angleterre aurait dû prendre du recul et, c’est un point controversé, a déclaré que nous ne jouions pas.”

.

Raheem Sterling a été bombardé d’objets alors qu’il révélait un message à son ami décédé

Il a ajouté: “S’il y a du racisme dans un tournoi international, que ce soit l’UEFA ou la FIFA, et qu’une interdiction de stade se manifeste, alors cela devrait se manifester dans toutes les compétitions.”

Troy Townsend de Kick It Out est d’accord avec les commentaires de Jordan sur l’interdiction de stade en Hongrie – qui n’est valable que pour les matches de l’UEFA – et dit qu’il « ne comprend pas » le processus.

Il a déclaré à talkSPORT: «Nous continuons d’essayer de soutenir ces nations qui, malheureusement – ​​je dis malheureusement, ce n’est pas malheureux, n’est-ce pas – qui ont encore une partie de leur base de fans qui trouve que quelqu’un à la peau noire n’est pas quelqu’un qu’ils aiment.

.

Une fusée a également été lancée sur le terrain alors que les joueurs anglais ont répondu aux abus des fans avec un affichage impressionnant

«L’Angleterre a plusieurs de ces joueurs et donc à partir de la minute où le tir de Raheem Sterling a touché le fond des filets, vous saviez ce qui allait se passer, vous saviez à quoi il allait être soumis.

«Vous saviez que tout autre joueur noir qui se trouvait dans la ligne des yeux de ces ultras allait l’obtenir et c’est ainsi que cela se passe.

“D’une nation interdite aux compétitions de l’UEFA, pour être toujours autorisée à faire assister aux matchs de la FIFA, je ne comprends tout simplement pas tout le processus, pour être tout à fait honnête.”

Les supporters hongrois ont fait connaître leurs sentiments

Il a ajouté : « Pour être honnête, je ne pense pas qu’ils croient que c’est du racisme, et c’est fondamentalement là où nous avons un problème.

« Je ne pense pas qu’ils voient cela comme des actions racistes. Nous devons entrer dans l’état d’esprit de ces gens. Nous devons entrer dans l’état d’esprit de la Fédération hongroise, et de toute autre fédération, d’ailleurs, qui pense de cette façon et pense que soumettre les joueurs à des chants de singe archaïques est acceptable.

Le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Sziijarto, a riposté aux informations faisant état d’abus racistes dirigés contre les stars anglaises.

Il a posté une vidéo de l’hymne national italien hué avant la finale de l’Euro 2020.

À côté de la vidéo, il a posté le commentaire : « Les joueurs anglais se plaignent de l’atmosphère hostile de la nuit dernière à Budapest…. Ont-ils fait des commentaires similaires à l’époque ?