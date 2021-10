Simon Jordan trollé par les fans de Newcastle qui présentent à l’expert de talkSPORT un cadeau amusant après s’être montré spectaculairement faux à propos de la prise de contrôle

Simon Jordan a beaucoup d’opinions et une bonne partie d’entre elles s’avèrent juste.

Mais en ce qui concerne la prise de contrôle de Newcastle, l’animateur de talkSPORT s’est trompé de façon spectaculaire – et il l’a maintenant découvert à ses dépens !

parlerSPORT

Simon Jordan savait qu’il allait avoir une côte lorsqu’il a rencontré des fans de Newcastle en direct sur talkSPORT

L’ancien propriétaire de Crystal Palace a été obligé de manger une humble tarte alors qu’il rencontrait des fans de Newcastle en direct vendredi, dans une émission spéciale White and Jordan.

Après une semaine tumultueuse pour le club, qui a vu le départ de Steve Bruce et les nouveaux propriétaires saoudiens commencer les plans de leur nouvelle ère, le duo dynamique de talkSPORT s’est rendu au cœur de la ville pour vous proposer un spectacle plein d’action en direct du bar historique Centurion. dans la gare centrale de Newcastle.

Ils ont été rejoints par une foule assez nombreuse à Tyneside et Jordan a rapidement été laissé pour répondre aux supporters, qui avaient le dernier mot à propos de sa prédiction de prise de contrôle qui s’était avérée si fausse.

En direct à l’antenne, l’expert de talkSPORT a reçu un cadeau très spécial d’une section de l’armée Toon – un t-shirt avec sa citation désormais célèbre : « Deader than a dead thing from dead land ».

Twitter

L’hôte talkSPORT ne comprend pas toujours bien

C’est, bien sûr, comment M. Jordan a décrit la prise de contrôle saoudienne du club… quelques heures avant que l’accord de 305 millions de livres sterling ne soit approuvé et annoncé.

Tu ne peux pas tout faire, Simon !

Plus tôt ce mois-ci, l’ensemble de Tyneside jubilait en apprenant que la confirmation de la prise de contrôle tant attendue du Fonds d’investissement public saoudien avait finalement été réalisée.

Twitter @NUFC

La prise de contrôle a eu lieu plus tôt ce mois-ci et Newcastle est désormais le club le plus riche du monde

Après 14 ans à sa tête, le propriétaire ridiculisé Mike Ashley a relâché son emprise sur le club de Premier League et une nouvelle ère peut maintenant commencer, avec l’un des plus grands géants endormis du pays rejoignant désormais l’élite méga-riche.

Et peu de temps après son annonce, Jordan a admis qu’il » s’était trompé » avec son verdict sur la prise de contrôle, mais a insisté sur le fait que ce n’était » pas un grand jour pour le football « .

« Plus tôt cette semaine, j’ai dit que c’était plus mort qu’une chose morte d’une terre morte, donc j’ai l’air complètement faux et je me trompe », a-t-il admis sur talkSPORT.

« Je n’envisageais pas que les Saoudiens soient toujours là. Je n’ai pas vu cette nouvelle sortir du champ gauche, ce problème de piratage était l’élément clé pour lequel je pensais que cela ne serait jamais fait. J’ai raté le mémo là-dessus et il est de retour, il est là où il en est maintenant.

Jordan mange une part de tarte humble

« Pour tous les fans de Newcastle qui veulent dire ‘ner-nicky-ner-ner’, oui, je me suis trompé.

« Certaines personnes diront que c’est une mauvaise journée pour le football », a-t-il ajouté. « Et d’autres, en particulier les fans de Newcastle, diront que c’est un grand jour. De la même manière, ce fut un grand jour pour Man City, Chelsea et le PSG.

« La raison pour laquelle je dis que ce n’est pas un grand jour pour le football, c’est parce qu’il introduit une nouvelle situation où l’hyper-inflation se produira.

«Newcastle arrivera avec des propriétaires qui ont 320 milliards de livres sterling. Maintenant, ils arrivent avec une entreprise avec un pseudo relativement décent parce qu’Ashley ne l’a pas gérée à perte depuis des années.

« Ils ont maintenant trois ans quand ils peuvent écraser la grand-mère du marché des transferts sans aucune implication sur le fair-play financier. »

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.