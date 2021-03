Simon Jordan veut que la Grande-Bretagne accueille TOUT l’Euro 2020 après le succès du programme de vaccination

Simon Jordan souhaite que la Grande-Bretagne accueille le Championnat d’Europe cet été suite au succès du programme de vaccination.

L’Angleterre a fait ses premiers pas hors du lock-out cette semaine avec jusqu’à six personnes autorisées à se rencontrer en plein air et les sports organisés en plein air ont également permis de se répéter.

Le stade de Wembley accueillera les demi-finales et la finale de l’Euro 2020

Le Pays de Galles, l’Écosse et l’Irlande du Nord ont également pris des mesures similaires dans l’espoir que toutes les restrictions seront assouplies en juin.

Plus de 30 millions de personnes au Royaume-Uni ont reçu leur première dose de vaccin – plus de la moitié de tous les adultes.

Cet été verra jouer l’Euro 2020 retardé, repoussé de 12 mois en raison de la pandémie de coronavirus.

L’UEFA souhaite toujours organiser des matches dans toute l’Europe, mais cela pourrait changer avec l’augmentation des cas sur le continent dans des pays comme la France et l’Allemagne.

L’ancien propriétaire du Crystal Palace, Jordan, pense que tout le tournoi devrait être organisé ici.

« Les gens qui n’ont pas leur propre économie en ordre ou leurs propres programmes de vaccination en ordre vont récolter le tourbillon », a déclaré Jordan à talkSPORT.

L’Euro 2020 devait avoir lieu l’été dernier mais a été reporté en raison de la pandémie

«Nous pouvons avoir un accaparement des terres, merci beaucoup.

«Nous pouvons faire demi-tour et dire ‘notre maison est en ordre, nous avons l’infrastructure, nous avons les critères de vaccination, merci beaucoup, nous hébergerons le lot’.

« Pourquoi pas? Pourquoi ne devrions-nous pas être dans cette position? En tant que pays, nous avons travaillé incroyablement dur, en plus de dénigrer certaines des erreurs que nous avons commises, pour un programme de vaccination adapté à son objectif.

«Si les autres pays ne l’ont pas fait, c’est le sous-produit, en termes sportifs. Malgré les protestations selon lesquelles les gens diront « attendez, vous allez importer plus de gens qui veulent venir regarder le football et nous allons permettre à notre pays d’être les victimes de notre propre succès, car nous allons permettre aux fans de football de le faire. se rassembler’.

«Je suis dans le camp de l’époque où nous commençons à apprendre à vivre avec Covid plutôt qu’à en avoir peur.

«Je suis maintenant dans le camp de dire d’ouvrir le pays et de bouger s’il vous plaît.

«Je ne pense pas que ce soit de l’opportunisme, je pense que c’est une opportunité de pouvoir dire que nous sommes en forme et que les stades de football font partie intégrante de notre produit.

«Les Championnats d’Europe de l’UEFA sont d’une importance fondamentale pour le sport et le sport est fondamentalement important pour le pays.»

Simon Jordan veut voir la Grande-Bretagne accueillir l’ensemble du tournoi

Il y a 12 villes hôtes pour l’Euro 2020, dont Londres et Glasgow.

La demi-finale et la finale de la compétition sont déjà prévues au stade de Wembley.

Jordan a ajouté: «Nous nous trouvons dans une situation où, et je sais qu’il y aura un lobby disant » attendez, si vous vous ouvrez, nous marchons vers une augmentation et une hausse « . Chaque fois que nous ouvrons le monde sanglant, nous avons cela et nous devons apprendre à vivre avec.

«Le football occupe des précédents si fondamentaux que nous avons une opportunité ici. Je n’aime pas que le football et le sport soient exploités, mais c’est quelque chose qui peut être exploité pour les bonnes raisons et c’est la société qui revient à la normale et comprend que le monde existera.

«Nous n’allons pas retrouver la normalité, nous n’allons pas vivre dans cette période Covid pour le reste de nos vies que certaines personnes semblent penser que nous voulons ou ferons.

«C’est une réelle opportunité pour le sport de poser un jalon et aussi pour nous d’être en mesure d’illustrer à l’UEFA que nous pouvons accueillir ces tournois et disposer de l’infrastructure, donc la prochaine fois que la Coupe du monde arrivera, nous l’aurons comme marqueur. également. »