Simon Miller RTW printemps 2022 – WWD

Au début de la pandémie, Simon Miller, PDG et directrice de la création, Chelsea Hansford, a transporté sa marque d’un bureau du centre-ville de Los Angeles à une maison du milieu du siècle à Studio City (où ils ont également lancé la collection pour la maison «CaSa»). Le printemps a marqué le premier marché de la marque dans leur nouvel espace. (L’arrière-cour de la maison a également été transformée en une oasis tropicale pour la toile de fond de leur lookbook.)

Pour le printemps, les récents voyages de Hansford ont influencé la collection en termes de palette, de texture et d’ambiance tropicale globale à travers le prêt-à-porter et les accessoires (sacs à main, chaussures, bijoux).

Le regard: Un assortiment coloré de prêt-à-porter et d’accessoires faciles à porter au quotidien, dans un esprit optimiste et évadé.

Citation à noter : “La collection s’appelle “1-800-Fruit-Club”. C’était vraiment inspiré par la dernière année de ces voyages chauds et tropicaux que j’avais fait. À Jalisco, au Mexique, où les couleurs sont si vives — contraste, blocage des couleurs, éclat ; Le Panama, où j’ai eu beaucoup d’inspiration pour la série de raphia, et la Jamaïque, où j’ai été tellement inspiré par le caractère artisanal de cette culture – tous les panneaux peints à la main, l’architecture et les stands de fruits. J’ai été inspiré par le mélange des trois cultures.

Pièces clés : Premiers maillots de bain imprimés (un bikini classique singulier et un style maillot chic); des robes, des jupes et des débardeurs extensibles avec des découpes et des couches géométriques (en côtes et en côtes fines) ; ensembles assortis avec de grosses perles artisanales, dans des imprimés allover (un imprimé de stand de fruits était très adorable) ou rendus en crochet coloré; un débardeur court à logo côtelé.

En accessoires : des sacs seau colorés et caoutchoutés, des sacs banane convertibles en cuir grainé et des sacs recouverts de raphia (en petites et grandes tailles) ; breloques et bijoux en forme de fruits. Nouvelles interprétations du Bubble Clog culte de la marque (nouveaux sabots à pois ou en raphia intégral, ainsi qu’une évolution vers un bout ouvert) et nouvelles sandales à plateforme (en mousse ou avec lanières tubulaires en cuir cales de lucite.

Les plats à emporter : Le rtw de Handsford offre juste ce qu’il faut de confort, de plaisir et de sensualité tandis que son assortiment robuste d’accessoires ludiques et cool vole continuellement la vedette.