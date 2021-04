Simon Pegg est connu pour être un gars assez drôle sur Instagram, mais partager des histoires de blagues excessives, ridicules et totales est une idée assez nouvelle pour lui. Après celui-ci, Pegg a également été très enthousiasmé par ce thème et a partagé une deuxième histoire de « set » sur Benji courant plus vite que Tom Cruise. Je ne sais pas si Cruise lui-même a eu vent de l’un d’entre eux, mais il ne semble pas être du genre à prendre ce genre de discours en position couchée.