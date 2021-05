Simon Property booste ses perspectives avec le rebond du commerce de détail – WWD

Le Simon Property Group, qui continue de transformer plusieurs de ses centres commerciaux et de développer ses actifs de vente au détail, a enregistré un premier trimestre sain, encourageant le plus grand propriétaire de centres commerciaux du pays à relever ses perspectives pour l’année.

Le bénéfice net est passé à 445,9 millions de dollars, ou 1,36 $ par action ordinaire, au cours du trimestre terminé le 31 mars, contre 437,6 millions de dollars, ou 1,35 $ par action, à la même période de l’année précédente.

Les revenus ont légèrement glissé à 1,24 milliard de dollars contre 1,35 milliard de dollars il y a un an.

«Nous sommes très satisfaits de nos résultats du premier trimestre», a déclaré David Simon, président, chef de la direction et président. «Notre activité s’est considérablement améliorée après avoir abordé les impacts de la pandémie COVID-19, y compris les commandes gouvernementales considérablement restrictives, comme en témoigne notre rentabilité et la croissance de nos flux de trésorerie améliorées, l’augmentation du trafic des acheteurs, l’augmentation des ventes des détaillants et la dynamique de la location à travers notre portefeuille. Nous constatons également des résultats similaires dans le portefeuille de Taubman Realty Group et sommes encouragés par nos progrès collectifs dans l’augmentation de sa rentabilité. Aujourd’hui, nous augmentons nos prévisions pour l’année 2021. »

En décembre, Simon a finalisé son acquisition d’une participation de 80% dans Taubman.

Les fonds provenant des opérations, ou FFO, étaient de 934 millions de dollars, ou 2,48 $ par action diluée pour le premier trimestre.

Le bénéfice d’exploitation net des propriétés nationales et internationales, ou NOI, combiné, a diminué de 8,4% par rapport à la période de l’année précédente en raison directe de la pandémie. Le NOI du portefeuille, qui comprend le NOI des propriétés nationales, des propriétés internationales et le NOI de l’investissement de la société dans Taubman Realty Group, a augmenté de 4% par rapport à la période de l’année précédente.

Le taux d’occupation était de 90,8% à la fin du premier trimestre, contre 94% il y a un an. Le loyer minimum de base par pied carré était de 56,07 $, une augmentation de 0,6% par rapport à 55,76 $ il y a un an.

Simon a activement transformé plusieurs de ses centres commerciaux avec différents services, utilisations finales et expériences, tels que des gymnases, des cliniques, des épiceries et des résidences, pour qu’ils soient plus pertinents et moins dépendants du commerce de détail traditionnel. Par exemple, au centre de Northgate à Seattle, Simon ajoute les bureaux corporatifs de Seattle Kraken de la Ligue nationale de hockey et le centre d’entraînement et d’entraînement. Au Phipps Plaza d’Atlanta, il y aura un hôtel et restaurant Nobu, une salle de restauration Citizens, un club d’athlétisme Life Time et Life Time Work.

De plus, les travaux de réaménagement se poursuivent dans les centres commerciaux North Shore et Burlington, tous deux dans la région de Boston; au West Town Mall à Knoxville, au Tennessee, et au Tacoma Mall à Washington.

Au Royaume-Uni, le West Midlands Designer Outlet a ouvert le 12 avril après la levée des restrictions COVID-19, ce qui a retardé la date d’ouverture initiale. Le centre en plein air a 197 000 pieds carrés; Simon détient une participation de 23% dans le centre.

La semaine dernière, Simon et Authentic Brands Group, dans le cadre de leur partenariat SPARC, ont convenu d’acheter Eddie Bauer, ajoutant le détaillant d’articles de plein air et de vêtements au portefeuille de marques de SPARC qui comprend JC Penney Co. Inc., Aéropostale, Lucky Brand, Nautica, Forever 21 et Brooks Brothers.

«Le commerce de détail est meilleur que prévu en Amérique. C’est un bon début », a déclaré Simon lors de la conférence téléphonique de lundi au premier trimestre.

Il a déclaré que le portefeuille SPARC «se porte à merveille». Eddie Bauer sera vraiment bénéfique »et« suivra le même plan de match avec toutes les autres marques que nous avons achetées. C’est essentiellement une évidence. »

Forever 21 et Aéropostale ont mené le portefeuille SPARC en termes de ventes et de marges brutes en mars et avril, a déclaré Simon.

Il a également cité American Eagle Outfitters, Prada, Gucci, Louis Vuitton, Levi’s, Rue 21, Marc Jacobs, Bottega Veneta et Saint Laurent comme ayant bien performé, bien qu’il ait déclaré que la hausse de la vente au détail était «généralisée».

Simon a fait valoir que la brique et le mortier étaient «incontestablement meilleures pour l’environnement que le commerce électronique… Les gens se souciaient moins à cause du COVID-19. Vraiment, l’objectif pour nous à l’avenir est d’expliquer les mérites des magasins physiques et ce qu’ils signifient pour l’environnement par rapport au commerce électronique. Entre l’emballage et le transport, je pourrais continuer indéfiniment sur l’empreinte carbone du commerce électronique par rapport à la vente au détail physique.

Simon a également dénoncé la structure fiscale. «Il n’y a aucune raison pour que l’immobilier commercial soit taxé 10 fois ce que les entrepôts et les installations de distribution sont taxés – 10 fois.»

À propos de la dynamique de location, il a déclaré: «En croisant les doigts, nous constatons en fait une très bonne demande dans tous les domaines… la demande des restaurants est à un niveau très élevé. Certains détaillants solides se développent », a-t-il déclaré, citant American Eagle et Urban Outfitters. Crocs, a-t-il ajouté, «était chaud il y a dix ans. Les gens pensaient qu’il avait perdu son mojo. Maintenant, ça le tue.

«La banlieue est chaude. La banlieue est l’endroit idéal. Il se trouve que nous avons beaucoup de biens immobiliers de banlieue bien situés. Je ne pense pas que ce soit un scénario à court terme.… Le portefeuille Taubman est plus ou moins un grand immobilier de banlieue.

Sur le «shopping de vengeance», qui est une réaction au fait d’être enfermé à cause du COVID-19, la Californie et certaines parties de New York ne l’ont pas encore vu, alors que la Floride l’a fait, a déclaré Simon. Il a également déclaré: «Les personnes voyageant dans le monde ne se produiront probablement pas beaucoup avant la fin de cette année, certainement en 2022.»

JC Penney dit-il est passé des modes de stabilisation et de préservation du capital. «Nous les avons déjà accomplis… Nous y apportons de nouvelles marques de marchandise, certaines des autres marques sont nerveuses.» Quant à faire évoluer Penney vers la croissance future, «nous n’en sommes pas encore là. Nous avons beaucoup d’idées, mais le premier objectif est de redimensionner l’entreprise, de renforcer les capacités financières et de réparer les relations avec les fournisseurs et de stabiliser le moral.… Le plan est au-dessus de ce que nous pensions. En 2022, ou fin 2021, les marques ABG commenceront à vendre chez Penney’s, a déclaré Simon.

Concernant les niveaux d’occupation, Simon a déclaré: «Nous nous attendons à une amélioration raisonnable par rapport à 2020 par rapport à 2021. Nous n’allons pas revenir aux niveaux de 2019 en 2021, plus probablement en 2022 ou en 23».

Simon a dit qu’il y a encore «des relations et des négociations difficiles avec lesquelles nous sommes en train de négocier – je ne nommerai pas de noms… S’ils ne paient pas ce que nous pensons être juste, nous préférerions simplement rester assis sur un espace vide. Nous n’allons pas toujours faire les choses correctement, mais nous essayons de conclure des accords équitables. Dans la mesure où c’est trop unilatéral, nous nous asseyons simplement sur l’espace. “