Simon Roberts: Williams avance par tranches de trois mois

Le directeur de l’équipe Williams, Simon Roberts, se dit convaincu que la nouvelle restructuration du personnel de l’équipe portera ses fruits et permettra à l’équipe de progresser.

Roberts a été rejoint dans l’équipe par le nouveau PDG Jost Capito et le directeur technique François-Xavier Demaison, également connu simplement sous le nom de “ FX ”, le trio formant le sommet de la structure de l’équipe pour aller de l’avant.

George Russell a salué les récents changements de personnel sous les nouveaux propriétaires Dorilton Capital comme «incroyablement positifs» maintenant qu’un «chef d’entreprise» est en place à Capito.

Le directeur technique Demaison, qui avec Capito a rejoint l’équipe Grove de Volkswagen Motorsports, est toujours en train de s’installer dans son nouveau rôle et Roberts dit que la nouvelle équipe décompose ses objectifs de progrès en intervalles gérables.

«FX [spent] les cinq premiers jours en isolement au Royaume-Uni, ce qui était horrible pour lui, mais il a réussi à nous rejoindre [in Imola] c’était donc sa première vision de la façon dont nous opérons dans le garage », a déclaré Roberts, par GPFans.

«Il a rencontré son équipe au Royaume-Uni, principalement sur [Microsoft] Des équipes et des trucs, donc il n’y a pas de gros changements avec quoi que ce soit d’autre. Nous avons géré l’équipe, nous travaillons bien ensemble et nous sommes maintenant dans cette phase où nous nous assurons que nous sommes tous alignés.

«Nous comprenons tous quels objectifs communs nous avons. Nous essayons tous de gagner des courses et des championnats, mais en le faisant de manière cohérente au sein de l’équipe de direction et en utilisant les gens à leurs forces.

Il a poursuivi: «Nous sommes sur une courbe d’apprentissage, mais nous devons simplement nous entraider et nous soutenir les uns les autres. Nous regardons où nous nous dirigeons avec Dorilton et travaillons de cette ambition à ce que nous devons faire ensuite.

«Comme vous le savez en Formule 1, si nous avions une feuille de route pour les deux prochaines années, vous garantiriez que dans 18 mois, nous ferions quelque chose de différent car cela ne fonctionnera pas de cette façon.

«Mais d’un autre côté, vous devez avoir un objectif, ce que nous avons, et nous sommes tous super compétitifs, et nous le ramènerons à l’époque où nous en sommes maintenant et le prenons par tranches de trois mois. et travailler à travers cela.

