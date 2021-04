Simon Vallily promet de tester Hafthor Bjornsson, alias The Mountain, lors d’un combat d’exposition dans le cadre des plans de construction d’Eddie Hall

L’ancien médaillé d’or du Commonwealth, Simon Vallily, a promis de tester le menton de Hafthor Bjornsson et de “ voir la taille de ses couilles ” lorsque les deux se rencontreront sur le ring le mois prochain.

Bjornsson est un ancien vainqueur du World’s Strongest Man, bien connu pour avoir joué à The Mountain dans Game of Thrones, et affrontera le boxeur britannique à Dubaï le 28 mai.

Vallily, à droite, affrontera Bjornsson le mois prochain dans un combat d’exhibition alors qu’il se prépare pour sa bataille de “ poids titan ” avec son rival Eddie Hall

Thor, comme il le dit habituellement, se prépare à affronter Eddie Hall dans “ le match de boxe le plus lourd de l’histoire ” plus tard cette année à Las Vegas.

Les deux anciens vainqueurs des hommes les plus forts du monde se sont entraînés et ont perdu du poids pour préparer leurs montures d’haltérophilie habituelles pour le ring de boxe.

Thor a déjà fait face à un combat d’exhibition et Vallily, 35 ans, est son prochain adversaire après l’annulation de son combat avec le combattant MMA Alex Simon.

Bjornsson pesait 206 kg lorsqu’il a soulevé un record du monde de 501 kg – mais pèse maintenant environ 188 kg

«Nous verrons à quel point il se bat. Vous pouvez crier à propos de tous les poids autant que vous le souhaitez, mais s’il n’y a pas de combat en vous, vous allez être découvert », a déclaré Vallily à talkSPORT.com.

«Ce sera intéressant et j’ai hâte de décharger et de tester son menton et j’ai hâte de lui mettre des bombes sur le menton et de voir comment il le gère.

«C’est un peu amusant et agréable. Je vais juste l’amener à un combat de rue et voir à quel point ses couilles sont grosses.

«C’est un peu amusant, c’est une bonne vieille larme, exactement ce que j’aime. Il retient beaucoup l’attention des médias. Chapeau à lui qui veut monter sur le ring. J’ai du respect pour tous ceux qui veulent monter sur le ring et se battre, peu importe leur origine.

Vallily a remporté le Commonwealth en 2010, mais sa carrière a été marquée par un potentiel non réalisé.

Il n’a pas réussi à faire partie de l’équipe olympique de 2012 et est ensuite devenu professionnel. Il a un bilan respectable de 17-3 à son nom, perdant récemment contre Fabio Wardley pour le titre des poids lourds anglais l’année dernière.

.

Vallily a remporté l’or du Commonwealth en 2010

.

Vallily a un dossier professionnel de 17-3

Le combat est mis en place par MTK Global, qui gère à la fois Bjornsson et Vallily, et ce dernier a admis qu’il en savait peu sur son adversaire avant d’accepter le combat.

“J’ai été en contact avec eux et ils m’ont envoyé un message il y a quelques semaines si j’aimais le combat tel qu’il m’a été proposé”, a déclaré Vallily.

«J’ai dit” ouais, écrivez-moi. J’en aurai un peu “. Nous voilà.

«Je ne savais pas grand-chose de lui. J’ai vu le combat de Stephen Ward et je savais qu’il se passait un peu avec Stephen Ward et un grand gars.

«Je n’y ai pas prêté beaucoup d’attention, mais j’en étais conscient. On m’a dit qu’il était dans Game of Thrones et qu’il est un gros morceau fort. C’est vraiment tout ce que je sais de lui.

Instagram @thorbjornsson

Bjornsson a perdu du poids pour le plaisir avant d’affronter son rival du World Strongest Man, Hall

«Je n’ai jamais combattu personne de cette taille… jamais. Ce sera donc une première et j’ai vraiment hâte d’y être.

«Je ne sais pas vraiment comment s’y prendre car on ne peut pas vraiment boxer à l’extérieur. Vous ne pouvez pas vraiment garder vos distances et votre boîte.

«Mes plans sont, dès la première cloche, de le mettre sur lui et de rester coincé directement en lui dès la première cloche. Je pense que la seule façon d’aborder un gars de cette taille est de le mettre droit sur les orteils et de se battre.