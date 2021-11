Simon Verhoeven revient sur les complications rencontrées dans la réalisation du documentaire Bayern Munich

Documenter l’un des plus grands clubs du football mondial n’est pas une tâche facile. Cela doit être fait avec beaucoup de soin et de responsabilité. Simon Verhoeven, le réalisateur d’Amazon Prime « FC Bayern : derrière les légendes », a partagé les complexités de suivre le Bayern Munich tout au long d’une saison pour aider à capturer leur histoire.

Dès le début, Verhoeven était conscient de la nécessité de nouer de bonnes relations avec le personnel du club. Il a dit Sport1, « Je savais que si nous nous présentions là-bas avec quatre, cinq personnes, nous ne serions autorisés à prendre des photos à distance. C’est exactement ce que je ne voulais pas, alors j’ai fait la suggestion : une seule personne entre dans la loge et la pause à la mi-temps, et c’est mon caméraman et co-réalisateur Nepomuk Fischer. Il a fait un travail fantastique.

Avec tout le drame au club entourant le départ de Hansi Flick la saison dernière, il y a peut-être eu beaucoup de moments où on leur a demandé de mettre des capuchons sur les lentilles. Il a commenté :

« Il fallait essayer de construire une relation de confiance pour ne pas se retrouver face à des portes closes. Bien sûr, il y avait des jours où les portes se fermaient vraiment. Vous n’avez plus besoin d’en discuter. Il était important pour nous de capturer des moments où quelque chose s’exprime également de manière plus calme. Par exemple, entre Salihamidzic et Flick. Quand les deux étaient silencieux, hyper tendus, sans le moindre bruit. Cela peut en dire plus que n’importe quel argument verbal.

«Je me souviens particulièrement d’un discours lors de la pause à la mi-temps qui était fortement dirigé contre une autre équipe. Nous en avons discuté et nous l’avons coupé un peu après. En attendant, je peux comprendre quels auraient été les gros titres. Tout est sorti de son contexte de nos jours. Mais je le vois très positivement. C’est incroyable à quel point cette série a été publiée sans filtre par le FC Bayern », a ajouté Verhoeven.

Verhoeven et son équipe semblent avoir fait du bon travail pour gagner la confiance du front office et ils se sont assurés de ne brûler aucun pont. Pour savoir réellement combien de contenu Brazzo-Flick nous avons, les fans en dehors de l’Allemagne, de la Suisse et de l’Autriche devront peut-être attendre un peu plus longtemps.