Simon voit le sens du passeport covid

Le directeur du Centre de coordination des alertes sanitaires et des urgences du ministère de la Santé, Fernando Simón, a déclaré ce jeudi que pendant la pandémie il a été constaté que « les mesures, pour des situations similaires, peuvent être similaires », mais a considéré que dans différentes situations, les mesures ne doivent pas nécessairement être les mêmes.

Simón a fait cette réflexion ce jeudi dans des déclarations aux médias à Tolède, après avoir prononcé la conférence inaugurale du III Congrès des jeunes médecins de l’Ordre des médecins de Tolède, à la demande des médias si vous jugez nécessaire que des mesures restrictives soient adoptées en Espagne comme celles promues ces derniers jours dans d’autres pays européens, comme le cas de la Belgique, qui a de nouveau rendu le télétravail obligatoire en raison de l’augmentation des cas.

En ce sens, Simón a affirmé qu’à ce moment-là, L’Espagne a une « situation très différente » des autres pays d’Europe de l’Est et pour cette raison, il a estimé que si les situations ne sont pas similaires, les mêmes mesures ne devraient pas être appliquées, bien qu’il ait appelé à « voir ce qui se passe dans les semaines à venir » et voir ce qui doit être proposé à l’approche de Noël.

« Je n’oserais pas dire qu’on va être très mauvais ou très bons, c’est très difficile », a reconnu Simón, qui a souligné que le coronavirus est « imprévisible », bien qu’il ait considéré que l’Espagne « part peut-être mieux que d’autres pays en raison de la couverture vaccinale très élevée » et parce que l’utilisation obligatoire des masques est maintenue dans les intérieurs.

Avec tout, il a demandé la prudence et « d’aller faire un pas après l’autre ».

Concernant l’obligation de demander le passeport covid pour accéder aux établissements hôteliers, il en a demandé les raisons, puisqu’il a rappelé qu’en Espagne le taux de vaccination chez les personnes de plus de 12 ans est de près de 90 pour cent, pour quoi « 90 pour cent pourraient générer cela passeport covid », de la même manière qu’une personne peut passer un test et être infectée deux heures plus tard.

A votre compréhension, est « une option qui peut être utile » surtout dans les pays où le taux de vaccination et, en Espagne, voyager à l’étranger, mais a souligné qu’entrer dans les locaux de l’industrie hôtelière à son avis « aurait un impact moins important, cela pourrait être un autre outil ».

Concernant les déclarations du numéro deux de l’Agence espagnole des médicaments et des produits de santé, Agustín Portela, qui a estimé que « à la fin nous serons tous infectés » du coronavirus, Simón a estimé que « si le virus continue de circuler, nous pouvons éventuellement y être tous exposés », bien qu’il ait précisé qu' »une autre question est que nous devenions infectés ».

« Exposés au virus, on peut tous le devenir s’il continue à circuler », a reconnu Simón, qui a influencé le fait que cela dépendra de la possibilité de contrôler la circulation et du fait que les citoyens soient vaccinés ou non, que les citoyens soient infectés.

Dès lors, il a indiqué qu’il faudra être conscient de « l’efficacité des vaccins et de l’exposition de chacun ».

De même, sa présentation a porté sur l’utilisation de l’information scientifique et technique et, entre autres, a analysé l’efficacité des vaccins, sur ce qu’il a dit que si une personne est vaccinée contre le covid-19, elle est cinq fois moins susceptible de devoir être hospitalisée pour le covid-19 que si elle n’est pas vaccinée.

Il a également commenté qu’en Europe, au début de la pandémie, les systèmes de surveillance épidémiologique ne mesuraient pas les mêmes paramètres, de sorte que « lorsque certains généraient des données sur les moutons, d’autres généraient des données sur les vaches », par exemple.