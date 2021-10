Simona Halep parvient à se qualifier pour les quarts de finale aux dépens de Veronika Kudermetova

21/10/2021

Le 22/10/2021 à 03h45 CEST

Simona halep, roumaine, numéro 19 de la WTA et tête de série numéro 8, a rempli les pronostics en s’imposant en une heure et quarante et une minutes par 6-1 et 7 (7) -6 (4) à Veronika Kudermetova, joueuse de tennis russe, numéro 32 de la WTA, en huitièmes de finale du tournoi WTA 500 de Moscou. Après ce résultat, le vainqueur sera en quarts de finale du tournoi WTA 500 à Moscou.

La joueuse russe a réussi à casser le service de son adversaire 2 fois, tandis que Halep, quant à lui, l’a réussi 5 fois. De même, la Roumaine a eu une efficacité de 69% au premier service, a commis 5 doubles fautes et a obtenu 63% des points de service, tandis que sa rivale a atteint 37% d’efficacité, a commis 4 doubles fautes et a remporté 51% des points au service.

Pendant les quarts de finale, le Roumain affrontera le joueur de tennis grec Maria sakkari, numéro 7 et tête de série numéro 3, demain vendredi à partir de 14h50, heure espagnole.

Le tournoi se déroule à Moscou entre le 16 et le 24 octobre sur dur sous abri. Dans cette compétition, un total de 45 joueurs de tennis affrontent la phase finale, et un total de 28 parmi ceux classés directement, ceux qui ont passé la phase de qualification précédente et ceux qui sont invités, arrivent.