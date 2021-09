Simona Halep prend la place des huitièmes de finale à la joueuse de tennis Kristina Kucova

01/09/2021

Le à 20h30 CEST

Le joueur de tennis roumain Simona halep, numéro 13 de la WTA et tête de série numéro 12, a rempli les pronostics en remportant la 30e finale de l’US Open en 6-3 et 6-1 en une heure et quatorze minutes pour Kristina Kucova, joueuse de tennis slovaque, numéro 111 de la WTA. Avec ce résultat, le Roumain prend la place pour les seizièmes de finale de l’US Open.

Kucova a réussi à briser le service à une occasion, tandis que Halep l’a fait à 5 reprises. De plus, la joueuse roumaine a eu une efficacité de 60% au premier service, 2 doubles fautes et a réussi à remporter 69% des points de service, tandis que son adversaire a atteint 63% d’efficacité, a commis une double faute et a remporté 42% des points de service.

Le joueur roumain jouera en seizièmes de finale de la compétition contre le vainqueur du match dans lequel le joueur kazakh affrontera Elena Rybakina et le joueur de tennis français caroline garcia.

Le tournoi US Open Il se déroule sur un court en dur en plein air et au cours de celui-ci, un total de 234 joueurs de tennis s’affrontent. La phase finale est composée d’un total de 128 joueurs parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont surmonté les tours précédents du tournoi et ceux qui sont invités. De plus, sa célébration a lieu entre le 24 août et le 11 septembre à New York.