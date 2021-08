Simone Biles accroche son bronze à la poutre

08/03/2021

Act à 11:48 CEST

Simone Biles a accroché la médaille de bronze dans la finale individuelle à la poutre à Los Jeux olympiques de Tokyo 2020 à son retour à la compétition, après avoir quitté la finale par équipe pour “prendre soin de sa santé mentale”. La gymnaste américaine est revenue et, bien qu’elle n’ait pas pu revalider son titre de championne dans cet engin, elle a signé le troisième métal et a largement dépassé l’exercice effectué : avec rythme, sécurité et avec une grande amplitude. Il l’a également fait avec une note de 14 000 (6,1 en difficulté). Avec cette médaille, ajoute sept à son record aux Jeux.

🇺🇸🥉 #SimoneBiles prend le #bronze ! C’était l’exercice à la poutre, une belle réussite ! 👉 La gymnaste a terminé avec un score de 14 000 et sous les applaudissements de tout le pavillon. #ElSuperMartesEnRTVE https://t.co/tkOR4PCSIw pic.twitter.com/MH2LKnU0XI – RTVE (@rtve) 3 août 2021

Tel un phénix renaissant, le quadruple champion olympique de Rio 2016 s’est de nouveau engagé dans la compétition pour la finale individuelle à la poutre après s’être écarté et avoir échoué à poursuivre la finale par équipe le mardi 27 mars. prendre soin de sa santé mentale.” Au début, le retrait a semblé être une blessure au pied, après avoir fait un «saut» et une mauvaise chute, mais, finalement, Simone elle-même a confirmé qu’il s’agissait d’une anxiété due à la pression à laquelle elle était soumise. Son retrait a été un geste de courage, en privilégiant sa tranquillité d’esprit pour remporter une médaille, avec laquelle il a également Biles envoyé un message important au monde : l’importance de “protéger le corps et l’esprit” des athlètes.

Après ce qui s’est passé, ce lundi 2 août, le retour de Biles à la compétition une fois que la Fédération américaine de gymnastique a assuré leur retour via un message sur leur compte Twitter officiel : « Nous sommes ravis de confirmer que vous pourrez voir les athlètes américains lors de la finale de la poutre demain. Suni Lee et Simone Biles! On a hâte de vous voir tous les deux ! ». Une finale individuelle où la médaille d’argent n’a pas été accrochée (c’était très serré) mais la médaille de bronze l’était. De plus, elle a remporté un grand triomphe à Tokyo 2020 en faisant un exercice pratiquement parfait et devenir, sans aucun doute, un exemple à suivre.