Simone Biles admet que la façon dont les Jeux olympiques se sont déroulés “est vraiment nul”

Simone biles partage ses dernières réflexions sur les Jeux olympiques de Tokyo 2020, ainsi qu’une mise à jour sur sa santé mentale.

Dans un premier aperçu exclusif à E! News, la gymnaste superstar de 24 ans a discuté dans sa ville natale de Houston, au Texas, avec sa mère Nellie biles après les Jeux de Tokyo. Au cours de l’interview, qui est exclusivement disponible dans son intégralité sur AthletaWell le lundi 30 août, Simone a discuté de sa décision de se retirer à mi-chemin de la finale par équipe de gymnastique pour se concentrer sur sa santé mentale, puis de renoncer à toutes les compétitions ultérieures jusqu’à son retour à la poutre. final.

“J’avais définitivement l’équipe dans mon meilleur intérêt, et c’est pourquoi j’ai décidé de me retirer”, a déclaré Simone. “Je ne voulais pas potentiellement perdre une place de médaille pour elles. Parce que les filles étaient plus que préparées à entrer et à faire leur travail, ce qu’elles ont fait.”

Selon l’athlète, ses problèmes de santé mentale ont commencé avant même son arrivée à Tokyo, et elle attribue un “facteur de stress” qui s’est accumulé au fil du temps avant que son corps et mon esprit ne puissent pas aller de l’avant avec la compétition. Malgré ses difficultés à Tokyo, Simone a remporté deux médailles : une d’argent lors de la finale par équipe et une de bronze grâce à sa performance à la poutre.