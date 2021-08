Simone Biles attaquée par un chien, nécessite des soins médicaux

Simone Biles a subi une blessure mineure peu de temps après son retour des Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Vendredi, la gymnaste de 24 ans s’est rendue sur son histoire Instagram pour révéler qu’elle avait été mordue par un chien. Elle a alors dit qu’elle devait avoir des soins médicaux pour traiter la morsure qui s’était produite sur son doigt.

“Les bergers allemands ne jouent pas. J’ai grandi toute ma vie avec des bergers allemands et je n’ai jamais été mordu. Ce chien à la ferme vient de dire PAS AUJOURD’HUI. Lol, je suis allé chez le médecin pour me faire vacciner contre le tétanos”, a écrit Biles. sur une vidéo où elle a montré le doigt blessé, par Entertainment Tonight. L’attaque de chien survient après que Biles a remporté deux médailles aux Jeux olympiques. Mais ses fans sont heureux qu’elle aille bien car elle s’est retirée de plusieurs événements pour se concentrer sur sa santé mentale.

Simone Biles montre une blessure horrible après une morsure de chien https://t.co/mMIHUSDv8E pic.twitter.com/vQmkK8uF7q – Matthew Harrison (@Matthew73610025) 13 août 2021

Biles a parlé à Mike Tirico de NBC à la fin des Jeux olympiques et a parlé franchement de ce qu’elle traversait. “Je rentre à la maison en un seul morceau, ce qui m’inquiétait un peu”, a déclaré Biles. « Alors, je ne suis pas fou. Ce n’est pas comme ça que je voulais que ça se passe, mais je pense que nous avons ouvert de plus grandes portes et de plus grandes conversations. Elle a également parlé de gérer les “twisties” qui sont une perte de conscience spatiale pendant la phase préliminaire des Jeux olympiques.

“Juste complètement aléatoire”, a déclaré Biles. «Je suis allé faire une passe au sol et je me suis juste perdu dans les airs et je me suis dit:« OK, c’était un coup de chance. N’en a plus fait. Le lendemain, nous avons eu un peu d’entraînement avant la finale par équipe et je me suis dit : « OK, je dois le refaire parce que c’était vraiment bizarre et ça me semblait faux. » Et puis je ne pouvais tout simplement pas avoir une idée de l’endroit où j’étais dans les airs. »

Biles n’a concouru qu’à la poutre et a remporté une médaille de bronze. Elle a également remporté une médaille d’argent pour l’épreuve par équipe. En deux jeux olympiques, Biles a remporté sept médailles, ce qui la rapproche de Shannon Miller pour le plus grand nombre de médailles olympiques pour une gymnaste américaine. Elle a également un total de 32 médailles olympiques et aux championnats du monde, ce qui en fait l’une des gymnastes les plus décorées de tous les temps.