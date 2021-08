Simone Biles célèbre la victoire majeure de son petit ami dans la NFL avec amour

L’olympienne Simone Biles est en vacances depuis son passage aux Jeux de Tokyo, mais elle passe une partie de son temps libre à célébrer son petit ami, la sécurité de la NFL pour les Texans de Houston Jonathan Owens, car il a son propre temps sous les projecteurs sportifs. Lors d’un voyage avec des amis, Biles a partagé sur son histoire Instagram qu’elle regardait Owens jouer lors du match préparatoire des Texans contre les Cowboys de Dallas samedi. “Je vous envoie de l’amour et de bons voeux de vacances, je vous encouragerai! Allez #16”, a-t-elle écrit à côté d’une capture d’écran du couple Facetiming avant le match. “Je t’aime tellement. & tellement tellement tellement fier de toi.”

Biles a également partagé deux vidéos d’elle en train de regarder le match avec la légende “GO BABY”. Elle a également partagé une photo d’Owens après une pièce particulièrement forte avec la légende “Oui, c’est mon petit-ami, c’est mon petit-ami”. Biles et Owens se sont réunis après son séjour à Tokyo le 6 août, inspirant ensemble d’adorables publications Instagram.

Biles n’est pas le seul partenaire de soutien dans cette relation. Pendant les Jeux olympiques de Tokyo, Biles s’est retiré de la finale par équipe et du concours multiple individuel avant de se retirer également des finales du saut de cheval et des barres asymétriques. Biles a cité sa santé mentale comme la raison de sa décision, ainsi que sa souffrance de « twisties », une condition désorientante qui fait perdre aux athlètes la conscience de l’air et peut être extrêmement dangereuse. Biles a fait face à de nombreuses réactions malheureuses, mais Owens a été extrêmement favorable à sa décision.

“Je vais rouler avec toi à travers n’importe quel bébé”, a écrit Owens sur Instagram, à côté d’une galerie de photos avec Biles. “Ta force et ton courage sont inégalés et tu m’inspires de plus en plus chaque jour SB. Tu es toujours mon champion bébé et ne l’oublie jamais, je t’aime tellement et j’ai hâte que tu rentres à la maison et Je revois ce beau sourire. Tu sais que je suis toujours là pour toi bébé.

Owens et Biles se sont rencontrés après qu’elle se soit glissée dans ses DM sur les réseaux sociaux. “Je l’ai vu et je me suis dit:” Oh, il est plutôt mignon “, alors j’ai dit bonjour”, a déclaré Biles au Wall Street Journal plus tôt ce mois-ci. “Et puis j’ai vu qu’il était dans la région de Houston, alors nous avons commencé à discuter un peu, puis nous sommes allés sortir une semaine ou deux plus tard.”