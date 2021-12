Simone Biles célèbre les triomphes de son petit ami Jonathan Owens dans la victoire des Texans

La légende des Jeux olympiques Simone Biles était sur place pour regarder son petit ami Jonathan Owens disputer l’un des meilleurs matchs de sa carrière dimanche lorsqu’il a aidé les Texans de Houston à bouleverser les Chargers de Los Angeles.

Biles était au NRG Stadium alors qu’Owens faisait un spectacle défensif. Il a eu une interception sur la star des Chargers Justin Herbert et un échappé de récupération. Les deux étaient les premiers de sa carrière.

Simone Biles, des États-Unis, attend son tour pour se produire lors de la finale féminine de gymnastique artistique aux Jeux olympiques d’été de 2020, le mardi 27 juillet 2021, à Tokyo. (Photo AP/Gregory Bull)

« Je suis tellement fier de vous, vous voir obtenir votre première interception dans la NFL et récupérer votre échappé était un rêve ! tout le travail acharné porte ses fruits et ce n’est que le début ! Je t’aime @jjowens_3 », a écrit Biles. « Toujours applaudir fort et fier pour #36. »

Jonathan Owens #36 des Houston Texans célèbre son interception avec ses coéquipiers au cours du deuxième quart-temps contre les Chargers de Los Angeles au NRG Stadium le 26 décembre 2021 à Houston, Texas. (Carmen Mandato/.)

Owens n’a fait que le deuxième départ de sa carrière pour les Texans. La sécurité a signé avec Houston en tant qu’agent libre non repêché au cours de la saison 2019 et a fait des allers-retours entre l’alignement principal et l’équipe d’entraînement depuis qu’il a rejoint l’équipe. Il a d’abord signé avec les Cardinals de l’Arizona avant d’être coupé.

En 12 matchs en carrière, Owens a cumulé 18 plaqués pour accompagner l’interception et la récupération de l’échappé.

Biles et Owens sortent ensemble depuis août 2020 après sa séparation avec la gymnaste Stacey Ervin Jr.

26 décembre 2021 ; Houston, Texas, États-Unis ; Le demi défensif des Houston Texans Jonathan Owens (36) intercepte le ballon contre le receveur des Chargers de Los Angeles Josh Palmer (5) au deuxième trimestre au NRG Stadium. (Thomas Shea-USA TODAY Sports)

Owens a soutenu Biles alors qu’elle faisait face aux « twisties » aux Jeux olympiques de Tokyo. Elle a terminé les Jeux olympiques avec une médaille d’argent et de bronze. Elle est à égalité avec Shannon Miller pour le plus grand nombre de médailles remportées par une gymnaste olympique américaine.