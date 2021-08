Simone Biles de retour à Tokyo 2020 avec la star américaine de la gymnastique prête à terminer en finale de la poutre après s’être retirée des épreuves en raison de sa santé mentale

in

Les Jeux Olympiques de Simone Biles à Tokyo 2020 ne sont PAS terminés, la star de la gymnastique étant prête à participer à la finale de la poutre.

USA Gymnastics a confirmé que le joueur de 24 ans reviendrait à l’action mardi.

.

Biles a reçu des éloges pour s’être ouverte sur sa santé mentale et est maintenant sur le point de revenir dans sa quête de l’or à Tokyo 2020

Biles a fait la une des journaux aux Jeux olympiques en se retirant de plusieurs événements pour protéger sa santé mentale.

La star américaine s’est jusqu’à présent retirée de cinq des six finales pour lesquelles elle s’est qualifiée à Tokyo, citant les “twisties” – un blocage mental qui, selon elle, l’empêche actuellement de concourir en toute sécurité et au mieux de ses capacités.

Mais elle aura désormais une dernière chance de terminer ses Jeux de 2020 avec une médaille d’or à la poutre, l’équipe américaine confirmant son apparition en finale.

Nous sommes ravis de confirmer que vous verrez deux athlètes américains dans la finale de la poutre demain – Suni Lee ET Simone Biles !! J’ai hâte de vous voir tous les deux ! – USA Gymnastics (@USAGym) 2 août 2021

Biles a remporté le bronze à la poutre aux Jeux olympiques de Rio 2016, mais est le champion du monde en titre ayant remporté la médaille d’or à Stuttgart en 2019.

C’est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

Pour les dernières nouvelles, les opinions d’experts et les opinions sur tous les plus grands sujets de discussion dans le sport, connectez-vous à talkSPORT.

Vous pouvez écouter en direct sur le site ICI, via l’application talkSPORT, sur la radio numérique DAB, via votre haut-parleur intelligent ou sur 1053 ou 1089 AM.