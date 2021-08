Simone Biles devient franche à propos de l’avortement et des soins d’accueil ⋆ 10z viral

Simone Biles vient de rentrer des Jeux Olympiques de Tokyo avec une médaille de bronze à la poutre féminine et une médaille d’argent pour l’équipe artistique au concours général, et elle possède déjà des gens en ligne.

La gymnaste a demandé à ses fans leurs “opinions impopulaires” sur son histoire Instagram le 9 août. Un utilisateur a décidé de faire de la politique et a répondu “l’avortement, c’est mal” avec un visage souriant. Ahh, troller avec l’avortement. Ça sent le 2005.

Biles, cependant, a décidé qu’elle ferait connaître ses opinions sur le sujet, malgré le fait que cela déclencherait une dispute et pourrait lui faire perdre des abonnés. Elle a dit : « Je suis très pro-choix. Ton corps. Votre choix.”

L’athlète acclamée aurait pu en rester là, mais elle a poursuivi:

“Aussi pour tout le monde qui va dire” il suffit de le mettre en adoption “”, a-t-elle ajouté avec une série d’emojis aux yeux roulants. «Ce n’est pas si facile et venant de quelqu’un qui était dans le système de placement familial, FAITES-MOI CONFIANCE. [The] le système de placement en famille d’accueil est brisé et c’est DIFFICILE. Surtout sur les enfants et les jeunes adultes qui vieillissent. “[And] l’adoption coûte cher… je dis juste. [And] ne viens même pas vers moi si tu ne pouvais pas garder un masque ou si tu refusais d’en porter un », a-t-elle ajouté. (via Bonjour Giggles)

Tout cela me semblait assez clair, mais bien sûr, les trolls de mauvaise foi étaient prêts à pousser sa déclaration à un extrême absurde, impliquant qu’elle disait d’avorter des enfants plutôt que de les placer en famille d’accueil.

N’interprète pas mal mes propos. Ce n’est pas du tout ce que j’ai laissé entendre. Je n’ai PAS dit que je soutenais d’avorter plutôt que de les faire passer par le système de placement en famille d’accueil. Ce que j’ai laissé entendre, c’est que vous ne devriez pas contrôler le corps/la décision de quelqu’un d’autre. Soyons réalistes, ce qui vous importe, c’est le contrôle… https://t.co/IWVz0ydpXi – Simone Biles (@Simone_Biles) 10 août 2021

Biles a été très franche sur ses antécédents. Sa mère biologique, Shanon Biles, était incapable de s’occuper de Simone et de ses trois autres enfants, et tous les quatre sont entrés et sortis de famille d’accueil. Simone Biles n’avait que 3 ans lorsqu’elle est entrée dans le système et a déjà déclaré que sa mère était toxicomane et qu’elle était en prison et en sortie.

Ron et Nellie, ses grands-parents maternels, ont adopté Simone et sa sœur Adria, trois ans après leur entrée en famille d’accueil. Leurs frères et sœurs aînés, Tevin et Ashley, ont été adoptés par la sœur de Ron. Biles et sa famille ont une expérience directe de la difficulté d’être dans le système d’accueil et de la lutte pour être adoptés, même en famille.

Trop souvent, les gens traitent le choix de faire adopter un enfant comme si cela arrivait par magie. Le système d’accueil est géré par des fonctionnaires surmenés et sous-payés. Des enfants d’horizons et d’expériences différents sont réunis. Cela peut être traumatisant et ce n’est pas bien financé. Donc, si vous êtes anti-choix, envisagez peut-être de faire un don et de défendre les travailleurs sociaux de vos communautés.

Beaucoup plus productif que de commencer une bagarre avec une jeune femme qui a réellement expérimenté le système.

