Simone Biles devient la première gymnaste à remporter 7 titres US All-Around / REGARDER .

in

Simone Biles (.)

*Simone Bilès continue d’écrire l’histoire !

Dimanche, la gymnaste de 24 ans a remporté son septième titre consécutif au concours général aux Championnats américains de gymnastique 2021 à Fort. Worth, Texas. Avec cette septième victoire, l’athlète reste invaincue aux nationaux depuis 2013. Cela fait désormais d’elle la première Américaine à remporter sept fois le titre !

Selon @nbcsports, Simone a remporté toutes les compétitions générales auxquelles elle a participé depuis 2013. Elle était auparavant à égalité avec Clara Schroth Lomady, qui a remporté ses titres entre 1945 et 1952. Maintenant, elle est à égalité avec Alfred Jochim, pour la plupart des victoires par n’importe quel Américain.

Parlant de sa dernière réalisation, Biles a déclaré : « C’est vraiment émouvant, surtout au début de ma deuxième course olympique », a expliqué Simone. “C’est vraiment fou, et j’apprécie tous ceux qui sont venus nous regarder et nous soutenir, surtout après l’année que nous avons eu.”

AUTRES ACTUALITÉS SUR EURWEB : Nouveau procès d’Ezekiel Elliott: le chien de NFLer accusé d’une AUTRE attaque vicieuse (voir GRUESOME Pics)