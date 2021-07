Simone Biles dit qu’elle est plus que ses réalisations

Simone Biles a parlé de l’effusion de soutien qu’elle a reçue après avoir tiré sa révérence des compétitions de gymnastique de cette semaine aux Jeux olympiques de Tokyo. Simone s’est retirée de la finale par équipe de gymnastique féminine, ainsi que du concours général individuel, pour se concentrer sur sa santé mentale et son bien-être. La décision a été accueillie avec une réaction totalement inappropriée de la part de trolls qui n’ont aucune idée de ce dont ils parlent, mais a également reçu un énorme soutien de la part des fans et des autres athlètes fiers que Simone se concentre sur sa santé mentale.

Simone a sauté sur Twitter et Instagram mercredi pour parler de l’impact que les encouragements de tout le monde ont eu sur elle, en disant: “L’amour et le soutien débordants que j’ai reçu m’ont fait réaliser que je suis plus que mes réalisations et ma gymnastique, ce que je n’ai jamais croyait vraiment avant. “

Simone avait précédemment parlé aux journalistes de sa décision de se retirer, déclarant: «Je n’ai jamais eu envie de participer à une compétition auparavant. J’ai essayé de sortir ici et de m’amuser, et l’échauffement à l’arrière s’est un peu mieux passé, mais une fois que je suis sorti ici, je me suis dit : ‘Non, le mental n’est pas là’. voulez faire quelque chose de stupide là-bas et vous blesser. Alors j’ai pensé qu’il valait mieux que ces filles prennent le relais et fassent le reste du travail, ce qu’elles ont absolument fait. »

Elle a également parlé à Hoda Kotb sur Today, en disant: «Physiquement, je me sens bien, je suis en forme. Émotionnellement, ce genre de choses varie selon le temps et le moment. Venir aux Jeux olympiques et être la vedette principale n’est pas un exploit facile, alors nous essayons juste de le prendre un jour à la fois et nous verrons. »

Simone a quatre épreuves finales, qui commencent lundi. Pour l’instant, on ne sait pas si elle choisira de participer aux événements. Mercredi, l’USAG a déclaré dans un communiqué : « Simone continuera d’être évaluée quotidiennement pour déterminer si elle participera ou non aux finales individuelles de la semaine prochaine. Nous soutenons de tout cœur la décision de Simone et saluons sa bravoure en priorisant son bien-être. Son courage montre, encore une fois, pourquoi elle est un modèle pour tant de personnes. »

