Simone Biles envoie un message à son petit ami Jonathan Owens après avoir enregistré la première interception de la NFL

Simone Biles adorait ce que son petit ami, le gardien des Houston Texans Jonathan Owens, a fait sur le terrain de football dimanche. Le légendaire gymnaste olympique a assisté au match des Texans contre les Chargers de Los Angeles et a vu Owens enregistrer sa première interception dans la NFL au deuxième quart. Et quand l’interception a été publiée sur les réseaux sociaux. Biles a écrit : « LFG !!!!!!! #36. »

Après qu’Owens ait fait la pièce, l’annonceur dans le clip a déclaré: « Et vous savez que sa petite amie va adorer ça. Simone Biles, quadruple médaillée d’or olympique, elle célébrera le premier NFL INT de son petit ami. » Owens a continué à jouer dans le match alors qu’il récupérait un échappé en deuxième demie pour mener les Texans sur les Chargers 41-29. Après le match, Owens a expliqué à quel point c’était spécial pour lui et son coéquipier Tavierre Thomas d’obtenir des interceptions dans le même match.

LFG !!!!!!! #36 ❤️❤️❤️❤️❤️ https://t.co/BoWaI6MoE3 – Simone Biles (@Simone_Biles) 26 décembre 2021

« Incroyable », a déclaré Owens, selon le site officiel des Texans. « Moi et Tavierre venons tous les deux d’écoles D-II. C’est quelque chose dont nous parlons toujours. Juste des gars de petites écoles qui jouent dans les grandes ligues. C’est juste fou. Nous n’aurions pas pu mieux l’écrire. » Biles et Owens ont commencé à sortir ensemble il y a plus d’un an. Alors que Biles s’est fait un nom dans le monde de la gymnastique, Owens a emprunté un chemin non conventionnel pour arriver là où il est aujourd’hui dans la NFL.

Owens, 26 ans, a rejoint les Cardinals de l’Arizona en 20018 après avoir joué au football universitaire à Missouri Western. Il a passé toute la saison dans la réserve des blessés avant d’être coupé en août 2019. Owens a signé avec l’équipe d’entraînement des Texans en septembre 2019 et a fini par jouer dans un match. En 2020, Owens a disputé six matchs mais n’a enregistré aucune statistique. Jusqu’à présent cette saison, Owens a disputé six matchs et inscrit 18 plaqués pour accompagner son interception et sa récupération par échappé.

JE SAIS QUE C’EST JUSTE https://t.co/fwUY2aYGBQ – Simone Biles (@Simone_Biles) 26 décembre 2021

« C’était incroyable », a déclaré Owens. « Ils ne l’ont probablement pas vu, ma mère était assise juste à côté d’elle et ma mère a pu me voir à mon deuxième départ. Et que je puisse obtenir ces deux revirements, c’était tout simplement incroyable. Ma mère, elle a été avec moi à chaque étape du chemin, et rien que ces deux-là dans les gradins me soutiennent, je ne peux pas décrire le sentiment. Je n’aurais pas – je n’aurais jamais pensé que cela se passerait comme ça. Je suis content que cela ait stimulé notre équipe et que nous ayons obtenu le W à la fin de la journée. »