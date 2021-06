Simone Biles envoie un message aux ennemis avec des ornements de chèvre sur des justaucorps .

Simone Bilès a un message pour ses ennemis.

La gymnaste la plus décorée de l’histoire est entrée dans l’histoire en remportant à nouveau son septième titre national après une autre performance puissante dimanche. Et ces jours-ci, elle a ajouté un symbole spécial à son look.

“présentant GOLDIE ✨ – merci de lui avoir donné un nom à tous”, a partagé Biles sur son instagram à propos de la chèvre sur son nouveau design de justaucorps.

La jeune femme de 24 ans a partagé des photos de ses justaucorps avec une chèvre symbolique éblouie située sur différentes parties des tenues à des endroits allant du centre, à son bras et à ses côtés.

“L’idée était de riposter contre les ennemis”, a-t-elle déclaré à Marie Claire à propos du symbolisme qui se cache derrière.

Au cours de l’interview, Biles a expliqué comment elle avait imaginé le concept.

“Je n’avais pas l’impression que c’était nécessairement juste qu’ils puissent continuer à dire ce qu’ils voulaient, mais si je disais quelque chose, ce n’était pas juste”, a déclaré Biles.

“[The haters] plaisantaient comme: “Je jure, si elle met une chèvre sur son lion, bla, bla, bla.” Cela les mettrait tellement en colère. Et puis je me suis dit : ‘Oh, c’est en fait une bonne idée. Faisons en sorte que les ennemis le détestent et que les fans l’adorent. Et c’est exactement ce que nous avons fait et pourquoi nous l’avons fait.

Biles est connu dans le monde entier sous le nom de GOAT, qui signifie « le plus grand de tous les temps » de la gymnastique.

Tout le monde, des fans aux gourous du sport en passant par les supporters, reconnaît sa grandeur, qui comprend quatre médailles d’or olympiques et une médaille de bronze, 25 médailles aux championnats du monde, dont dix-neuf d’or, et quatre compétences de gymnastique qui portent son nom.

“Nous sommes si fiers de vous”, a partagé un supporter sur le post instagram de Biles alors que de nombreux autres ont laissé tomber des emojis de chèvre.

Elle a dit à Marie Claire qu’elle espère que les enfants de la société d’aujourd’hui se sentiront habilités à s’approprier leurs talents.

“J’espère juste que les enfants qui grandissent en regardant cela n’ont pas ou n’ont pas honte d’être bons dans tout ce qu’ils font”, a déclaré Biles. « Et c’est mon problème : quand les gens harcèlent en quelque sorte d’autres personnes qui sont douées pour quelque chose. Et c’est comme, tout le monde peut dire que tu es bon, mais une fois que tu le reconnais, ce n’est plus cool. Et je veux que les enfants apprennent que, oui, il est normal de reconnaître que vous êtes bon ou même bon dans quelque chose.

Un détail d’une chèvre sur le justaucorps de Simone Biles aux championnats américains de gymnastique à Dickies Arena le 6 juin 2021 à Fort Worth, Texas. (Photo de Jamie Squire/.)

Alors que l’athlète superstar continue de marquer l’histoire tout au long de son parcours, elle navigue également en prenant soin d’elle-même, y compris de sa santé mentale.

« Il y a un long chemin à parcourir, car en fin de compte, les gens pensent que nous ne sommes que des athlètes et des artistes, mais nous sommes aussi des humains et nous passons par nos propres problèmes que vous ne pourrez peut-être pas voir » Biles a dit à Marie Claire. “Je suis donc heureux que la conversation ait été ouverte au public, et ils commencent à se rendre compte que nous sommes plus qu’un simple athlète à la fin de la journée.”

Biles a également partagé comment elle a utilisé la thérapie comme outil l’année dernière pendant les moments difficiles.

“Pour moi, j’ai vu un thérapeute assez fréquemment et cela m’a beaucoup aidé”, a expliqué Biles. «J’ai également été mis sous médicaments contre l’anxiété, ce qui m’a aidé. Tout le monde a des façons différentes de le faire, que ce soit la méditation, la médecine, [and/or] thérapie. J’ai l’impression qu’il y a tellement d’avenues que vous pouvez essayer, mais c’est ce qui a fonctionné pour moi.

Êtes-vous abonné au podcast « Dear Culture » du Grio ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Télécharger theGrio.com aujourd’hui!