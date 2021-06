Simone Biles est meilleure que jamais et le monde est en difficulté

Simone Biles faire l’impossible est devenu un vieux chapeau. La plus grande gymnaste de tous les temps domine le sport depuis 2013, mais ce qu’elle fait maintenant défie littéralement toute croyance. À un âge où la plupart de ses pairs abandonnent le sport, Biles ne fait pas que rester, elle s’épanouit et ne fait que s’améliorer. Cela devrait terrifier le reste du monde.

Aly Raisman a été présentée comme la « vétéran grisonnante » lorsqu’elle a participé à Rio en 2016. Elle avait alors 22 ans. De toute évidence toujours brillant, il était également clair que Raisman ralentissait. Son style a changé à Rio, privilégiant la fiabilité et la technicité, plutôt que les compétences à haute difficulté. C’est une stratégie courante pour les gymnastes vieillissants, et Raisman a réussi, remportant une autre médaille d’or avec l’équipe américaine, et deux autres médailles individuelles au concours général et au sol, remportant l’argent au concours général et au sol, terminant deuxième derrière Biles.

Maintenant, nous revenons à Biles. Elle a 24 ans maintenant, deux ans de plus que Raisman en 2016, et elle fait ça.

Le double carpé Yurchenko, le plus récent saut de cheval de Biles, est largement considéré comme le saut le plus difficile de la gymnastique féminine. En réussissant aux essais olympiques, cette décision suscite un doute immédiat – les gens craignent que cette décision soit trop risquée pour être tentée sur une scène aussi grande que les Jeux olympiques.

Bien sûr, il y a aussi un drame autour du déménagement. L’instance dirigeante de la gymnastique a attribué au double carpé Yurchenko un degré de difficulté provisoire de 6,6, considéré comme extrêmement injuste, étant donné que personne d’autre au monde n’est capable de terminer le mouvement. Il laisse aux allégations de discrimination contre Biles, ce qui, honnêtement, est exact.

Le monde a reçu la capacité de handicaper Biles et l’a prise. Bonne chance à eux, ils en ont besoin.

Biles entre aux Jeux olympiques dans une position très différente de ce qu’elle était il y a cinq ans. De retour à Rio, c’était ses premiers matchs, avec l’espoir d’être l’avenir de la gymnastique américaine. Maintenant, elle est à la hauteur de cette pression. Elle a prouvé qu’elle est la CHÈVRE, et elle le montre en portant un justaucorps GOAT sur mesure pour lequel elle ne s’excusera pas, et elle ne devrait pas le faire.

“C’est comme si tout le monde peut dire que vous êtes bon, mais une fois que vous le reconnaissez, ce n’est plus cool”, a déclaré Biles à 60 Minutes, “Et je veux que les enfants apprennent que, oui, c’est bien de reconnaître que vous êtes bon ou même excellent dans quelque chose.

C’est la prochaine évolution de Biles. L’adolescente timide et souriante que nous avons vue dominer les Championnats du monde de 2013 à 2016 a été remplacée par un tueur au froid de pierre, éloignant les enfants de la compétition et battant tous ceux qui se dressent sur son chemin. Ce sont les Jeux olympiques de Simone Biles en matière de gymnastique, et nous y vivons tous.

Nous assistons à l’incomparable. Une gymnaste de 24 ans prête à dominer à nouveau, avec le monde entier contre elle et tous les États-Unis derrière elle. Ce sera l’histoire la plus captivante des Jeux Olympiques. Je suis si prêt.