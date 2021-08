Simone Biles explose sur les réseaux sociaux !

08/11/2021 à 12:53 CEST

Il est habituel que lorsque des personnalités importantes ils se prononcent sur certains sujets sensibles, créer tout un émoi. Et c’est ce qui est arrivé à Simone Bilès, qui fait partie d’une société très polarisée, dans laquelle une bonne partie d’entre eux s’opposent à l’avortement.

Tout a commencé lundi dernier, lorsque Simone Biles a publié une story Instagram dans laquelle a décidé de se défouler et de partager sa position sur l’avortement, Il fallait s’attendre à ce qu’après cela une grande partie de la société qui pense contrairement à cette idée, il sauterait sur le gymnaste. “Je sais déjà que ce que je vais dire peut lancer une grande discussion et je peux même perdre des followers, mais je suis pour la liberté. Ton corps. Votre choix. Aussi, pour tous ceux qui soutiennent que vous pouvez Donner un enfant en adoption n’est pas si facile. Et quelqu’un qui connaît très bien le système le dit& rdquor;, a assuré Biles, qui sait parfaitement en matière d’adoption pourquoi elle était.

Cependant, les paroles du gymnaste ont été mal interprétées, au point qu’il a dû se soustraire à toutes les critiques qu’il a reçues. “Ne vous méprenez pas sur mes paroles& rdquor;, a répondu à un utilisateur de Twitter qui l’accusait d’être en faveur de l’avortement, cette personne a supprimé le message dès que Biles a répondu. Après cela, la gymnaste a décidé d’ajouter un fil dans lequel elle déplorait l’ignorance du peuple: “Ce n’est pas du tout ce que j’ai laissé entendre. Je n’ai PAS dit que je soutenais l’avortement plutôt que de les soumettre à des familles d’accueil. Ce que j’ai suggéré, c’est que vous ne devriez pas contrôler le corps ou la décision de quelqu’un d’autre.. Avouons-le, ce qui vous importe c’est le contrôle& rdquor ;.

“J’ai toujours soutenu et continuerai d’accompagner les enfants placés en adoption. j’ai été l’un d’entre eux. Je les défends et défends le système, mais vous ne le sauriez pas parce que vous ne me suivez pas, vous aimez juste ouvrir la bouche. De plus, si vous avez un faux compte, ne me parlez même pas. Vous m’énervez tous. J’ai fini parce quetu déformeras mes mots comme bon te semble pour cracher la haine& rdquor;, Biles a réglé le problème.