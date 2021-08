Simone Biles fera son retour olympique en participant à la finale restante

in

Le GOAT est de retour.

champion olympique Simone biles participera à sa finale de gymnastique féminine restante aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 après s’être retirée de cinq précédentes, citant des problèmes de santé mentale et un cas de “twisties”, ou désorientation en l’air dont souffrent parfois les gymnastes.

L’athlète de 24 ans, l’une des plus grandes gymnastes de tous les temps et quadruple médaillée d’or aux Jeux olympiques de 2016, participera à la finale de la poutre le mardi 3 août. vous verrez deux athlètes américains dans la finale de la poutre demain – Suni lee ET Simone Biles !! “USA Gymnastics a tweeté le 2 août. J’ai hâte de vous voir tous les deux !”

Simone était entrée aux Jeux olympiques dans l’espoir de remporter six médailles d’or, dont cinq individuelles, pour devenir l’olympienne la plus titrée de tous les temps dans tous les sports. Elle en avait déjà remporté quatre aux Jeux olympiques de Rio 2016.

La semaine dernière, elle s’est retirée de la finale par équipe féminine après une rotation et une performance décevante au saut de cheval, mais a quand même aidé l’équipe américaine à remporter la médaille d’argent.