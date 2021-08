Simone Biles, Jonathan Owens Pack sur le PDA au Texans Practice ⋆ .

La pratique rend parfait, surtout quand il s’agit de baisers. Simone Biles continue de faire sentir sa présence au camp d’entraînement des Houston Texans. L’olympienne partage une photo d’un baiser sur le terrain avec son petit ami des Houston Texans.

“Un autre jour, un autre entraînement ❤️”, a-t-elle légendé dimanche un carrousel de photos Instagram, qui comprenait également une photo d’eux prenant la pose.

Owens a exprimé son soutien à Biles lors de sa tumultueuse course olympique. La sécurité de la NFL l’a publiquement comblé d’éloges à la suite de ses problèmes de santé mentale.

“Je vais rouler avec toi à travers n’importe quel bébé”, a-t-il écrit dans un article sur Instagram en juillet avec une série de photos de Biles. “Votre force et votre courage sont inégalés et vous m’inspirez de plus en plus chaque jour.”

Il a ajouté: “Tu es toujours devenu mon champion bébé et ne l’oublie jamais, je t’aime tellement et j’ai hâte que tu rentres à la maison et que je puisse revoir ce beau sourire. Tu sais que je suis toujours là pour toi bébé.

Le petit ami de Simone Biles, le Texans Safety Jonathan Owens, continue d’exprimer son soutienhttps://t.co/oOwYFo03fR – SideAction (@SideActionHQ) 31 juillet 2021

Biles et Owens sont devenus officiels à l’été 2020. On dirait que ce train d’amour montre des signes de ralentissement.

Découvrez plus de tourtereaux ci-dessous:

