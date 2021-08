Simone Biles montre des blessures après avoir été mordue par un berger allemand .

Simone Bilès s’est tournée vers les médias sociaux pour rassurer ses partisans qu’elle se rétablissait très bien après avoir été mordue par un berger allemand dans une ferme.

La médaillée d’or olympique de 24 ans, qui semblait de bonne humeur, a partagé vendredi une vidéo de ses blessures mineures via ses histoires Instagram. “Voici une mise à jour sur mon doigt que le chien m’a mordu”, a-t-elle dit à la caméra avant de montrer ses blessures.

Biles a partagé que, heureusement, elle avait reçu une assistance médicale pour la morsure.

“Je suis allé chez le médecin pour me faire vacciner contre le tétanos”, a écrit Biles sur une vidéo montrant plusieurs entailles au doigt.

(Crédit : capture d’écran)

L’olympienne a ajouté plus de légendes sur sa vidéo alors qu’elle donnait une mise à jour de son entaille au doigt, y compris celles qui disaient “Les bergers allemands ne jouent pas”, a-t-elle également déclaré: “J’ai grandi toute ma vie avec des bergers allemands et je n’ai jamais eu bit. Ce chien @ la ferme vient de dire PAS AUJOURD’HUI.

Biles elle-même n’est pas étrangère au fait d’être entourée de chiens car elle est la mère de deux bouledogues français, Lilo et Rambo. Sa famille a également possédé plusieurs bergers allemands – Lily, Atlas, Maggie et Bella. Biles a partagé via Instagram que deux de ses bergers allemands étaient décédés au cours des dernières années. Biles les a pleurés avec des hommages sur les réseaux sociaux.

“Tu étais mon premier chien, le chien que j’ai supplié et supplié mes parents d’avoir”, a-t-elle écrit lorsque son chien Maggie est décédé en 2017. “Yo, tu étais mon cadeau quand j’ai fait des westerns de niveau 9. Je dois te nommer (Maggie). Nous avons grandi ensemble… Le chien le plus fou et le plus indifférent !!”

Simone Biles de l’équipe des États-Unis participe à la finale de la poutre d’équilibre femmes le onzième jour des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 au centre de gymnastique Ariake le 3 août 2021 à Tokyo, Japon. (Photo de Jamie Squire/.)

Cet incident de morsure de chien survient juste après le retour de Biles des Jeux olympiques de Tokyo lorsqu’il a pris la décision critique de se retirer de plusieurs événements, invoquant des problèmes physiques et mentaux.

Il a été largement rapporté que Biles souffrait de ce qu’on appelle un cas de “twisties”, dans lequel les gymnastes perdent leur orientation dans les airs pendant les manœuvres.

« Physiquement, je me sens bien, je suis en forme. Émotionnellement, ce genre de choses varie selon le temps et le moment. Venir aux Jeux olympiques et être la vedette n’est pas un exploit facile, alors nous essayons juste de le prendre un jour à la fois et nous verrons », a déclaré le médaillé d’or à Today’s Hoda Kotb en juillet après avoir abandonné la compétition.

Biles est restée une bonne sportive tout en encourageant sa coéquipière Suni Lee. Lee a remporté la médaille d’or pour les finales du concours général individuel féminin. Biles a quand même réussi à marquer de gros points dans la compétition, repartant avec des médailles d’argent et de bronze.

L’olympienne semble bien se remettre de son expérience aux Jeux et passe maintenant du temps avec ses proches. Elle a récemment partagé une série de photos du camp d’entraînement des Houston Texans où son petit ami, la sécurité Jonathan Owens, se prépare pour la saison NFL.

