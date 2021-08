Simone Biles ne s’attendait pas à décrocher une médaille à son retour à Tokyo 2020

La gymnaste américaine, Simone Biles, est revenue disputer ce mardi la dernière épreuve de gymnastique artistique et a décroché le bronze à la poutre lors des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, après avoir surmonté ses difficultés personnelles, d’ajouter sa septième médaille olympique, à laquelle selon ses déclarations, il n’attendait pas après avoir raté les dernières finales.

Biles a assuré qu’il ne s’attendait pas à remporter une médaille lors de son retour aux activités à Tokyo 2020, car il a déclaré qu’il s’agissait de jours difficiles depuis qu’il a décidé de ne pas participer à trois des cinq finales qu’il avait prévues au budget

“Cela a été une très longue semaine, cinq très longues années. Je ne m’attendais pas à gagner une médaille aujourd’hui, je voulais juste aller là-bas et le faire pour moi, et c’est ce que j’ai fait.», a-t-il souligné après être descendu du podium.

La gymnaste américaine a de nouveau mis l’accent sur les soins de santé mentale et que le bord de la majorité des compétitions à Tokyo 2020, raison pour laquelle il n’a pas pu endosser ses médailles obtenues à Rio 2016.

“Je pense qu’il faudrait en dire beaucoup plus sur la santé mentale. Nous ne sommes pas que du divertissement, nous sommes des personnesEt il y a des choses qui se passent dans les coulisses qui nous touchent et que nous devons gérer en plus du sport. Nous sommes des êtres humains et nous avons des sentiments. C’était très dur, je n’avais jamais été dans les tribunes. Avoir encore une autre chance de concourir signifie beaucoup pour moi », a déclaré le multimédaillé olympique.

Simone Billes a fait ses adieux aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, après avoir remporté deux médailles. La gymnaste a remporté l’argent dans la compétition générale par équipes et a remporté le bronze à la poutre pour un total de 7 médailles depuis son apparition aux Jeux de 2016.