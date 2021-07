Simone Biles ne te doit rien

Nous n’avons pas besoin d’écrire autre chose que le titre ci-dessus, mais nous le répéterons pour ceux d’entre vous qui pensent qu’il est acceptable de critiquer Simone Biles pour s’être retirée de la finale olympique de gymnastique féminine : elle ne vous doit rien.

Biles a tout donné à son sport, son équipe, son pays. Les résultats sont devenus le plus grand gymnaste à avoir mis le pied sur un tapis.

Mais nous avons vu le coût mardi.

Après son premier saut dans lequel elle n’a pas terminé son Amanar complet, Biles a parlé à un entraîneur et à ses entraîneurs et n’a pas participé au reste de l’événement, encourageant son équipe depuis la touche et les regardant gagner une médaille d’argent, un accomplissement qui doit être célébré davantage.

Elle n’a pas eu à s’expliquer par la suite, mais elle a choisi de le faire quand même, et compte tenu de ce qu’elle a dit, c’est même courageux pour elle de s’approcher d’un micro.

L’une des conférences de presse de zone mixte les plus remarquables que j’ai connues. Dans lequel Simone Biles a décrit son retrait de l’événement par équipe de ce soir parce qu’elle devait faire passer sa santé mentale en premier. Dit qu’elle a été inspirée par Naomi Osaka entre autres #Olympics #ArtisticGymnastics pic.twitter.com/p3Rli5S7J0 – Ian Herbert (@ianherbs) 27 juillet 2021

Plus de USA TODAY Sports :

“Après la performance que j’ai faite, je ne voulais pas entrer dans l’un des autres événements en devinant moi-même, alors j’ai pensé qu’il valait mieux que je prenne du recul et que je laisse ces filles aller là-bas et faire le travail et elles fait exactement cela.

Il y a tout juste un jour, elle a posté ceci sur Instagram, notant dans la légende: “J’ai vraiment l’impression d’avoir parfois le poids du monde sur mes épaules. Je sais que je l’efface et donne l’impression que la pression ne m’affecte pas mais putain parfois c’est dur hahaha !

Imaginez ce que cela doit être, avec les projecteurs sur elle pour être la CHÈVRE que nous disons tous qu’elle est. Il y a le poids des attentes des fans, des sponsors (on a l’impression qu’elle joue dans toutes les publicités olympiques), des entraîneurs et d’elle-même. Si elle ne se sentait pas bien après ce premier saut, c’était le geste correct et franchement héroïque de se retirer de la compétition. C’est la même chose qu’une blessure physique et nous devons la traiter comme telle.

Mais nous ne traitons pas la santé mentale comme nous le faisons pour les autres blessures. Le monde du sport, des fans aux officiels, a toujours du mal à soutenir ces athlètes – comme Naomi Osaka, qui, selon Biles, l’a inspirée après que la star du tennis se soit retirée de Roland-Garros lorsqu’elle a dit qu’elle ne voulait pas parler aux médias – quand cela se produit .

Plus d’amendes. Plus de critique. Si Biles n’était pas là pour se produire au niveau de la médaille d’or, sa décision devrait être applaudie.

Pensez aux autres pressions qui existaient. Ce poids est encore plus amplifié si l’on considère ce que chaque personne, en particulier les Olympiens, a traversé au cours de la dernière année – la pandémie de COVID-19. Pour Biles et d’autres, cela a retardé les Jeux d’un an et s’est accompagné de restrictions imposées à ces athlètes à Tokyo (une ville en état d’urgence) et des tests omniprésents qui pourraient coûter aux concurrents une place sur laquelle ils ont passé cinq années de préparation.

“Cela a été vraiment stressant ces Jeux olympiques… ça a été une longue semaine, un long processus olympique, une longue année.” Simone Biles espère pouvoir revenir aux événements après s’être retirée de la finale par équipe féminine du concours général pic.twitter.com/I5Pybs10yS – Rapport Bleacher (@BleacherReport) 27 juillet 2021

Cela ne suffit-il pas ? Qu’en est-il du scandale des abus de Larry Nassar dont elle a parlé en tant que survivante ? L’une des choses sur lesquelles Biles a été si franc est de continuer à rivaliser est de continuer à faire pression pour le changement dans le sport. D’après une interview d’aujourd’hui en avril :

“J’ai juste l’impression que tout ce qui s’est passé, je devais revenir au sport pour être une voix, pour que le changement se produise”, a déclaré Biles à Hoda Kotb dans une interview diffusée aujourd’hui mercredi. « Parce que j’ai l’impression que s’il n’y avait pas eu de survivant dans le sport, ils l’auraient simplement mis de côté. «Mais comme je suis toujours là et que j’ai une présence et une plate-forme assez importante sur les réseaux sociaux, ils doivent faire quelque chose. Alors j’ai l’impression de revenir, la gymnastique n’était tout simplement pas le seul but que j’étais censé faire.

Il y a aussi la pression supplémentaire d’être une athlète noire, et je ne peux pas le dire mieux que Kurt Streeter du New York Times l’a fait plus tôt cette semaine :

Le CIO enveloppe les Jeux dans un mythe vaporeux et prétend être politiquement neutre et séparé des vérités brutales du monde. Mais c’est un mensonge. Les Jeux reflètent la société. Le lourd fardeau que portent les femmes noires dans tous les domaines sera porté par les athlètes féminines noires en compétition à Tokyo. L’attente pour beaucoup est qu’ils performent parfaitement et deviennent des têtes d’affiche qui vendent l’événement. L’attente est également qu’ils soient les ambassadeurs de leurs nations, même s’ils luttent pour l’égalité chez eux et le respect des fédérations, des instances dirigeantes, des sponsors et des médias qui définissent les règles et les mœurs de leur sport.

Ces pressions d’être une femme noire ne devraient pas être là, mais elles le sont.

Pour elle, même fonctionner avec tout cela sur ses épaules est impressionnant. Mais même avec tout le soutien qu’elle a reçu avant les Jeux, ce poids dont elle a parlé aurait pu être trop.

Alors, s’il vous plaît : ayez de la sympathie au lieu de prendre votre clavier pour l’accuser d’arrêter quand c’est devenu trop pour elle. Au lieu de cela, applaudissez-la pour être l’exemple que nous devrions donner à tout le monde quand ils ne sont pas à leur meilleur.

Simone Biles ne nous doit rien. Nous lui devons la décence de soutenir sa décision de ne pas concourir.

Les photos les plus cool de Simone Biles aux JO de Tokyo

Voir 12 photos