Simone Biles, NFL Training Camps et Bob Costas dans sa nouvelle émission HBO

Bryan Curtis et David Shoemaker répondent à quelques questions des auditeurs sur la réaction des médias à Simone Biles, la nouvelle approche de la date limite pour les reporters de la NFL, et bien plus encore (4:05). Ensuite, Bryan est rejoint par Bob Costas pour discuter de son nouveau HBO Show Back on the Record, de ses célèbres interviews avec Vince McMahon et de ses parties préférées de l’organisation des Jeux olympiques (36:38).

Hôtes : Bryan Curtis et David Shoemaker

Invité : Bob Costas

Assistant de production : Isaiah Blakely

