Simone Biles nommée athlète de l’année 2021 par TIME

Cette semaine Simone Bilès a été nommé athlète de l’année 2021 par TIME. Dans le profil qui l’accompagne, elle parle franchement des abus sexuels qu’elle a subis de la part de l’ancien médecin américain de gymnastique. Larry Nassar.

En septembre, la gymnaste superstar a critiqué le traitement par le FBI de l’affaire d’abus sexuels de Nassar lors d’un témoignage lors d’une audience au Congrès, avait précédemment rapporté le Grio.

« Je suis aussi une survivante d’abus sexuels. Et je crois sans aucun doute que les circonstances qui ont conduit à mes abus et leur ont permis de continuer, sont directement le résultat du fait que les organisations créées par le Congrès pour me surveiller et me protéger en tant qu’athlète – USA Gymnastics (USAG) et United Comité olympique et paralympique des États-Unis (USOPC) – n’ont pas fait leur travail », a déclaré Bailes.

Biles a appelé à plusieurs reprises l’USAG et le Comité olympique et paralympique américain (USOPC) à assumer la responsabilité d’avoir permis à Nassar d’ignorer les informations répétées selon lesquelles il aurait abusé de jeunes filles. Nassar a plaidé coupable d’avoir agressé de jeunes athlètes et a été condamné en 2018 à 40 à 175 ans de prison. Plusieurs des victimes de Nassar ont parlé de l’impact de l’abus, mais aucune n’a été plus bruyante que Biles.

« Je pense vraiment que cela a eu un effet », a-t-elle déclaré à TIME en parlant publiquement de l’abus. « C’est beaucoup à mettre sur une seule personne. J’ai l’impression que la culpabilité devrait être sur eux et non sur nous. Ils devraient ressentir ça [pain], pas moi. »

Lors des Jeux olympiques de Toyko cet été, Biles s’est retiré de plusieurs événements, invoquant des raisons de santé mentale. Après s’être entraînée pour les Jeux pendant cinq ans, elle s’est efforcée de participer à la finale de la poutre.

LOS ANGELES, CALIFORNIE – 15 NOVEMBRE: La lauréate Simone Biles assiste aux InStyle Awards 2021 le 15 novembre 2021 à Los Angeles, Californie.

« À ce stade, il ne s’agissait plus de remporter une médaille, mais de revenir sur le terrain », a déclaré Biles à TIME. «Je voulais participer à nouveau aux Jeux olympiques et vivre cette expérience pour laquelle je suis venu. Je ne me souciais pas vraiment du résultat. Sur cette poutre, c’était pour moi.

Le championnat olympique a pris position pour sa santé mentale et physique pendant les Jeux olympiques de Tokyo et a été vivement critiqué par les ennemis et les critiques pour cela.

Comme l’écrit TIME, « Biles a clairement indiqué l’importance de se donner la priorité et de refuser de succomber aux attentes externes. »

« Je crois que tout arrive pour une raison, et il y avait un but », a déclaré Biles à la publication. « Non seulement j’ai pu utiliser ma voix, mais elle a aussi été validée. »

