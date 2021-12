Simone Biles nommée athlète de l’année par le magazine TIME

L’« athlète de l’année » n’est pas champion du Super Bowl Tom Brady ou gymnaste médaillé d’or Suni Lee … son Simone Bilès, selon Time Magazine, qui reçoit ironiquement la distinction pour ne pas avoir joué.

C’est un choix controversé (consultez Twitter) par Temps … qui a choisi le jeune de 24 ans, 4x médaillé d’or olympique comme récipiendaire de cet honneur prestigieux.

Bien sûr, Biles sorti des Jeux olympiques de Tokyo 2020 après avoir lutté contre des problèmes de santé mentale, y compris les « Twisties » – où une gymnaste devient désorientée dans les airs (dangereux lorsque vous culbutez dans les airs) – l’obligeant à se retirer des Jeux.

À l’époque, Biles a expliqué en larmes sa décision de se retirer, expliquant qu’elle consultait un thérapeute pour l’aider à combattre ses « démons », disant « Je dois me concentrer sur ma santé mentale et ne pas mettre ma santé et mon bien-être en danger ».

L’une des conférences de presse en zone mixte les plus remarquables que j’aie connues. Dans lequel Simone Biles a décrit son retrait de l’événement par équipe de ce soir parce qu’elle devait faire passer sa santé mentale en premier. Dit qu’elle a été inspirée par Naomi Osaka entre autres #Olympics #ArtisticGymnastics pic.twitter.com/p3Rli5S7J0 – Ian Herbert (@ianherbs) 27 juillet 2021 @ianherbs

Biles a été largement célébré par ses collègues athlètes et fans à travers le pays pour avoir mis en lumière la santé mentale.

Cependant, il y avait aussi des détracteurs qui disent que Biles a carrément quitté son équipe et son pays … insistant sur le fait qu’il n’y a rien à célébrer.

Comte coéquipier Suni Lee – qui a récemment été nommé « Athlète de l’année » par Sports Illustrated (avec le nageur Caeleb Dressel) — fermement du côté de ceux qui disent que Biles a changé le sport pour toujours.

« Ce que Simone a fait a changé notre façon de voir notre bien-être à 100 %. Cela nous a montré que nous sommes plus que le sport, que nous sommes des êtres humains qui peuvent aussi avoir des journées difficiles. Cela nous a vraiment humanisés.

Et, Biles est catégorique, elle ne changerait rien à la façon dont elle a géré Tokyo.

« J’étais déchirée parce que les choses ne se passaient pas comme je le voulais », a déclaré Simone à Time, en disant: « Mais avec le recul, je ne le changerais pour rien au monde. »

