Simone Biles parle de sa position sur l’avortement et l’adoption

Il a répondu que sa réponse susciterait sûrement des discussions et qu’il pourrait même perdre des adeptes mais sans s’en soucier, il s’est déclaré en faveur de l’avortement. « Je suis très favorable à l’avortement. Ton corps. Votre choix”ajoutée.

Et elle a poursuivi en expliquant que pour ceux qui pensent que la meilleure option est de le donner en adoption, ce n’est pas aussi simple qu’il y paraît, puisqu’elle était pendant son enfance dans une maison familiale et Ce n’est pas du tout quelque chose que je recommande.

Au cas où vous ne le sauriez pas, Simone et sa sœur cadette étaient en famille d’accueil quand elles étaient petites et sont parties quand leur grand-père maternel et sa femme les ont adoptés.

Il a ensuite commenté que le système de placement en famille d’accueil en Amérique est brisé et compliqué. « Surtout pour les enfants vieillissants et les jeunes adultes. Et l’adoption coûte cher… je dis juste “ajoutée.

(Instagram)