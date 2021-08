Simone Biles part en tournée aux États-Unis cet automne

Simone Biles remporte la médaille de bronze à Tokyo 2020 0:58

. – Simone Biles a un plan en place après les Jeux olympiques de Tokyo cet été.

La superstar, qui a remporté plus de médailles aux championnats du monde de gymnastique que quiconque, se rendra dans 35 villes des États-Unis pour une série d’expositions appelées “Gold Over America Tour” ou “GOAT”.

Biles a annoncé la tournée, indépendante de l’instance dirigeante de la gymnastique aux États-Unis (USA Gymnastics), plus tôt cet été pour célébrer les athlètes féminines.

“J’adore la gymnastique et je voulais aider à créer un spectacle qui célèbre le pur plaisir d’agir”, a déclaré Biles.

La tournée, qui commence en septembre, mettra en vedette Biles aux côtés d’autres gymnastes d’élite, tels que Laurie Hernández et Jordan Chiles.

Biles s’est retirée de la finale de gymnastique par équipes féminine et des trois finales individuelles à Tokyo en raison de problèmes de santé mentale et d’un cas de “twisties”, qui ont affecté le sens de l’espace dans les airs des gymnastes.

Retour avec médaille de bronze

Mais ce mardi, il est revenu concourir au barreau et a décroché une médaille de bronze, sa deuxième médaille aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 et sa septième médaille olympique au total.

Biles est apparue dans l’émission “Today” de NBC avec ses coéquipières après la victoire.

“Cela signifie plus que toutes les médailles d’or, car j’ai traversé beaucoup de choses au cours des cinq dernières années et de la semaine dernière alors que j’étais ici. C’était très émouvant et je suis fière de moi”, a-t-elle déclaré à propos de son exploit mardi. .

“Je ne me souciais pas vraiment du résultat”, a-t-il ajouté. “J’étais juste heureuse d’avoir fait la routine et d’avoir pu concourir une fois de plus”, a-t-elle déclaré.

Lors d’une conférence de presse après la compétition de chevrons, Biles a été interrogé sur ses futurs projets olympiques et si les Jeux de Paris 2024 sont dans son avenir.

“Je dois d’abord traiter tout cela”, a déclaré Biles à propos des jeux de Tokyo, ajoutant qu’il était heureux d’avoir pu mettre l’accent sur la santé mentale.

“Je pense qu’on devrait en parler beaucoup plus, en particulier avec les athlètes, car je sais que certains d’entre nous vivent les mêmes choses et on nous dit toujours de s’en remettre”, a déclaré Biles.

“Mais maintenant, nous sommes un peu plus âgés et nous pouvons parler pour nous-mêmes. En fin de compte, nous ne sommes pas seulement un spectacle, nous sommes des êtres humains et il y a des choses qui se passent dans les coulisses que nous essayons également d’équilibrer en plus. au sport”, a conclu la gymnaste.