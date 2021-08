Simone Biles partage des vidéos d’entraînement et dit qu’elle a encore des “twisties”

in

Santé mentale et forte concurrence : peuvent-elles coexister ? 4:10

. – Dans une série d’histoires Instagram, Simone Biles a partagé des vidéos, qui ont depuis été supprimées, d’elle aux prises avec ses descentes sur les barres asymétriques et répondant à des questions sur le fait d’avoir les “twisties”, un blocage mental en gymnastique où les concurrents perdent la trace de leurs positionnement en l’air.

Biles, qui a pris sa retraite lors de la finale par équipe aux Jeux olympiques, puis a pris sa retraite avant la fin du tour complet de jeudi, devrait participer aux quatre épreuves individuelles de saut, haltères, poutre et exercice au sol.

Biles a déclaré que la récente attaque “twisties” avait commencé le matin après la compétition préliminaire. L’athlète a déclaré qu’elle avait déjà été touchée par ce type de problème dans le passé, et a déclaré dans un post: “Mais cela ne m’a jamais affecté aux barres et à la poutre. Elle aime strictement le sol et le saut.” Mais il a ensuite ajouté: “Mais cette fois, c’est littéralement à chaque événement. C’est nul … c’est vraiment mauvais.”

Biles a posté deux vidéos, qui ont maintenant été supprimées, d’elle sur les barres asymétriques, montrant sa lutte avec la descente.

Dans la première vidéo, il dit qu’il a dû faire un tour et demi de plus à sa sortie. Au lieu de cela, la vidéo la montre atterrissant sur le dos sur le tapis.

Une autre vidéo montre un autre démontage, dans lequel il dit qu’il lui reste encore un demi-tour à terminer, et il tombe sur le tapis dans une apparente frustration.

Elle a déclaré que les vidéos avaient été prises vendredi matin lors de l’entraînement, et a également déclaré dans un autre article: “C’est honnêtement effrayant d’essayer de faire cet acte, mais de ne pas avoir l’esprit et le corps synchronisés.”

Biles a déclaré que se débarrasser des “twisties” “varie dans le temps” et pour elle, cela dure généralement deux semaines ou plus, ajoutant que c’est “quelque chose que vous devez prendre littéralement jour après jour, tour à tour”.

En ce qui concerne le saut sur tréteaux lors de la finale par équipe, Biles dit qu’il n’a “aucune idée” de la façon dont il a atterri sur ses pieds “car si vous regardez les photos et mes yeux, vous pouvez voir à quel point je suis confus quant à l’endroit où je suis dans les airs. “

“J’ai décidé de ne pas continuer la compétition par équipes en mettant en péril la perte d’une médaille (de n’importe quelle couleur) pour les filles/Américaines également pour ma propre sécurité et santé”, a déclaré Biles.

Les finales des sauts et des barres chez les femmes sont prévues dimanche, la finale au sol chez les femmes est lundi et la finale à la poutre est mardi.