Simone Biles partage un message pour tous ses fans après son retrait ⋆ .

Simone Biles a fait la une des journaux aux Jeux olympiques de Tokyo, et pas de la manière à laquelle elle est habituée.

Au lieu de dominer les compétitions de gymnastique, Biles était clairement absent pendant les qualifications et a décidé de se retirer des jeux plus tard dans la semaine. Elle a cité la santé mentale comme raison pour laquelle elle n’était pas apte à concourir et a pensé qu’il valait mieux se concentrer sur son bien-être.

Après sa décision, Simone Biles a reçu une vague de soutien (ainsi que quelques critiques) de la part des fans et des autres athlètes.

Elle a partagé un message avec tous ceux qui ont envoyé des messages aimables sur les réseaux sociaux.

“L’amour et le soutien débordants que j’ai reçus m’ont fait réaliser que je suis plus que mes réalisations et ma gymnastique auxquelles je n’avais jamais vraiment cru auparavant”, a écrit Simone Biles sur Twitter mercredi soir.

Simone Biles a admis avoir ressenti toute la pression aux Jeux olympiques de Tokyo. Et ça l’a frappée comme jamais auparavant.

“Je ne me fais plus autant confiance qu’avant”, a-t-elle déclaré, selon Sports Illustrated. « Je ne sais pas si c’est l’âge, mais je suis un peu plus nerveux quand je fais de la gymnastique. J’ai aussi l’impression que je ne m’amuse pas autant, et je sais que… ces Jeux Olympiques, je voulais le faire pour moi-même, et je le faisais toujours pour d’autres, alors ça me fait très mal au cœur, que faire quoi J’aime a été enlevé.

Nous espérons tous revoir Simone Biles bientôt en compétition. Mais l’essentiel est qu’elle reste heureuse et retrouve la joie de la gymnastique qu’elle avait autrefois.

