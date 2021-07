Simone Biles : “Pendant un moment, je voyais un psychologue une fois toutes les deux semaines” .

Il y a quinze mois, Simone Biles se préparait pour les Jeux olympiques de Tokyo, dans ce qui était probablement sa dernière apparition olympique en tant que gymnaste. Les athlètes olympiques planifient leur entraînement pour atteindre le sommet d’événements comme les Jeux olympiques. Il y a donc eu tellement de planification minutieuse dans la façon dont Simone a construit son année, du régime à la pratique en passant par la thérapie et la récupération. Et tout a explosé à cause de la pandémie. Alors maintenant, à l’âge de 24 ans, Simone est fondamentalement la “plus vieille” de l’équipe américaine de gymnastique et elle est toujours déterminée à tout gagner à Tokyo. Elle gagnera tout. Simone couvre le dernier numéro de Health Magazine, dans ce qui est encore une autre avant-première olympique. Vous pouvez lire l’article complet ici. Quelques faits saillants :

Découvrir que les Jeux olympiques ont été reportés d’un an : «C’était un tourbillon d’émotions, je ne pouvais pas croire la nouvelle. J’étais triste. J’étais faché. J’étais agacé. Mais je savais aussi que cela devait arriver pour assurer la sécurité de tout le monde et maîtriser le virus. » Encore une année d’entraînement difficile. «Je savais que mes entraîneurs s’assureraient que j’étais prêt, peu importe la durée du report. Bien sûr, une autre année d’entraînement sur votre corps coûte vraiment cher. Mais je savais juste que je serais prêt. Ses parents sont propriétaires de sa salle d’entraînement au Texas : « La représentation compte et nous voulons inspirer la prochaine génération à poursuivre sa passion. Les enfants peuvent entrer et nous nous entraînerons à l’arrière, et ils peuvent voir que nous sommes comme eux. Cela les aide à comprendre qu’ils peuvent le faire aussi. Parrainages : « Je suis très pointilleux sur les marques avec lesquelles je travaille. Au lieu de simplement créer un produit, ils doivent se connecter avec une communauté plus large et avoir un impact. Soins auto-administrés: « Je fais régulièrement des massages sportifs et des massages sur glace. J’utilise aussi des bottes de compression et je prends des bains au sel d’Epsom. Et je vois mon médecin du sport tous les vendredis pour un check-in. Priorité à la santé mentale : « Pendant un certain temps, je voyais un psychologue une fois toutes les deux semaines. Cela m’a aidé à me mettre en phase avec moi-même pour que je me sente plus à l’aise et moins anxieux. Rencontre avec le footballeur Jonathan Owens : « Comme nous sommes tous les deux des athlètes professionnels, nous avons tendance à manger très sainement. Mais j’adore grignoter. Ma faiblesse, ce sont les cookies ou les bonbons acidulés. Elle prend congé tous les dimanches : « J’aime vraiment me détendre. Alors je vais traîner au bord de la piscine avec mon petit ami, ou faire venir ma famille. Conseils qu’elle aurait donnés à elle-même plus jeune : « Ne pas être si têtu et être un peu plus heureux, savoir que ce n’est pas fini simplement parce que quelque chose se passe en une journée. Vous pouvez continuer à pousser. A-t-elle suivi ses propres conseils ? Elle en a certainement… enfin, une partie, au moins. «Je suis définitivement heureux. Je suppose que je peux encore être assez têtu.

[From Health]

Il est intéressant de penser au nombre de parrainages auxquels Simone a probablement dit non – elle est sans doute l’une des athlètes les plus célèbres au monde et à coup sûr l’athlète la plus célèbre de l’équipe olympique américaine (peut-être conjointement avec Serena Williams). Le nombre d’entreprises faisant la queue pour obtenir un morceau de Simone Biles doit être stupéfiant. Mais non seulement elle se soucie de ce sur quoi elle met son nom, mais j’ai aussi l’impression qu’elle se soucie de ne pas être une athlète omniprésente. Cette chose “moins c’est plus”, où elle est si célèbre, elle n’a pas besoin d’être dans chaque publicité, elle n’a pas à engloutir tous les parrainages.

Quant à ce qu’elle dit au sujet de la santé mentale et de la thérapie… J’imagine qu’elle a commencé à voir un thérapeute plus régulièrement pendant le scandale de l’abus de Larry Nassar qui a duré des années. J’espère que chaque fille, garçon, femme et homme dans toute cette catastrophe a eu beaucoup d’accès aux services de santé mentale.

Photos avec l’aimable autorisation de Health Magazine.