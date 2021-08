Simone Biles quitte une autre finale olympique alors que les espoirs de retour s’évanouissent

L’espoir d’un retour mineur pour Simone biles a été encore plus anéanti lorsque la gymnaste vedette s’est retirée d’une autre finale aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020, n’en laissant qu’une en l’air.

USA Gymnastics a annoncé samedi 31 juillet sur Twitter que l’athlète de 24 ans s’était retirée de la finale des exercices au sol qui aura lieu le lundi 2 août. Simone, l’une des plus grandes gymnastes de tous les temps, s’était déjà retirée de quatre finales précédentes, citant des problèmes de santé mentale et un cas de “twisties” ou de désorientation en l’air dont souffrent parfois les gymnastes.

USA Gymnastics a déclaré dans son tweet que plus tard cette semaine, l’athlète décidera s’il participera à la finale de la poutre, prévue le mardi 3 août. Le groupe a ajouté: “Dans tous les cas, nous sommes tous derrière toi, Simone . “

Simone, qui a remporté quatre médailles d’or individuelles et une médaille de bronze à la poutre aux Jeux olympiques de Rio 2016, est arrivée à Tokyo plus tôt ce mois-ci dans l’espoir de remporter six médailles d’or, dont cinq individuelles, pour devenir l’olympienne la plus titrée de tous les temps. dans tous les sports.